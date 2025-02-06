https://ria.ru/20250206/tigritsa-1997796319.html

Тигрица, которую привезли в хоспис в Ленинградской области, начала гулять

Тигрица, которую привезли в хоспис в Ленинградской области, начала гулять - РИА Новости, 06.02.2025

Тигрица, которую привезли в хоспис в Ленинградской области, начала гулять

Маленькая тигрица, которую в январе привезли на лечение в хоспис для диких кошек "Дом тигра" в Ленинградской области, начала гулять, при этом у нее режим... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:36:00+03:00

2025-02-06T17:36:00+03:00

2025-02-06T17:36:00+03:00

общество

ленинградская область

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россия

волга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Маленькая тигрица, которую в январе привезли на лечение в хоспис для диких кошек "Дом тигра" в Ленинградской области, начала гулять, при этом у нее режим ограничения движения, сообщили в четверг в хосписе. "Волга помаленьку гуляет. Правильная еда, режим, ограничение движения. Надо повышать уровень кальция и мышцы должны появиться", - сообщается в Telegram-канале хосписа. Ранее "Дом Тигра" сообщал, что в хоспис прибыла маленькая тигрица, которую до этого отдали в зоопарк Нижнего Новгорода ее бывшие владельцы. У животного диагностировали гипопаратиреоз (заболевание, которое сопровождается снижением содержания кальция в организме). Из-за этого у маленькой тигрицы около 11 переломов, которые не требуют хирургического вмешательства. Состояние ее костей планируется нормализовать терапевтическими методами. Тигрицу назвали Волга. "Дом тигра" уже несколько лет спасает раненых и умирающих тигров, пум и леопардов, их детенышей. Животных к ним привозят со всей России. Многим из них по традиции присваивают имена, связанные с марками автомобилей.

https://ria.ru/20250128/tigr-1995922103.html

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Прогулка маленькой тигрицы с переломами в "Доме тигра" в Ленинградской области Маленькая тигрица с переломами, которую в январе привезли на лечение в хоспис в Ленобласти, начала гулять. В "Дом тигра" она "переехала" из нижегородского зоопарка – там не было возможности ее содержать со всеми необходимыми условиями. У тигрицы гипопаратиреоз – заболевание, которое сопровождается снижением кальция в организме. Из-за этого у нее около 11 переломов, которые надо лечить не хирургией, а терапевтически. Сейчас она правильно питается, в хосписе надеются, что с повышением уровнем кальция и мышцы у тигрицы окрепнут. 2025-02-06T17:36 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ленинградская область, нижний новгород, россия, волга