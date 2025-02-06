Рейтинг@Mail.ru
Тигрица, которую привезли в хоспис в Ленинградской области, начала гулять - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/tigritsa-1997796319.html
Тигрица, которую привезли в хоспис в Ленинградской области, начала гулять
Тигрица, которую привезли в хоспис в Ленинградской области, начала гулять - РИА Новости, 06.02.2025
Тигрица, которую привезли в хоспис в Ленинградской области, начала гулять
Маленькая тигрица, которую в январе привезли на лечение в хоспис для диких кошек "Дом тигра" в Ленинградской области, начала гулять, при этом у нее режим... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:36:00+03:00
2025-02-06T17:36:00+03:00
общество
ленинградская область
нижний новгород
россия
волга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997793520_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a523e7b3194f2f0c92e5540353349cd2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Маленькая тигрица, которую в январе привезли на лечение в хоспис для диких кошек "Дом тигра" в Ленинградской области, начала гулять, при этом у нее режим ограничения движения, сообщили в четверг в хосписе. "Волга помаленьку гуляет. Правильная еда, режим, ограничение движения. Надо повышать уровень кальция и мышцы должны появиться", - сообщается в Telegram-канале хосписа. Ранее "Дом Тигра" сообщал, что в хоспис прибыла маленькая тигрица, которую до этого отдали в зоопарк Нижнего Новгорода ее бывшие владельцы. У животного диагностировали гипопаратиреоз (заболевание, которое сопровождается снижением содержания кальция в организме). Из-за этого у маленькой тигрицы около 11 переломов, которые не требуют хирургического вмешательства. Состояние ее костей планируется нормализовать терапевтическими методами. Тигрицу назвали Волга. "Дом тигра" уже несколько лет спасает раненых и умирающих тигров, пум и леопардов, их детенышей. Животных к ним привозят со всей России. Многим из них по традиции присваивают имена, связанные с марками автомобилей.
https://ria.ru/20250128/tigr-1995922103.html
ленинградская область
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прогулка маленькой тигрицы с переломами в "Доме тигра" в Ленинградской области
Маленькая тигрица с переломами, которую в январе привезли на лечение в хоспис в Ленобласти, начала гулять. В "Дом тигра" она "переехала" из нижегородского зоопарка – там не было возможности ее содержать со всеми необходимыми условиями. У тигрицы гипопаратиреоз – заболевание, которое сопровождается снижением кальция в организме. Из-за этого у нее около 11 переломов, которые надо лечить не хирургией, а терапевтически. Сейчас она правильно питается, в хосписе надеются, что с повышением уровнем кальция и мышцы у тигрицы окрепнут.
2025-02-06T17:36
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997793520_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f95013d80d065404c92be6b854fe22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинградская область, нижний новгород, россия, волга
Общество, Ленинградская область, Нижний Новгород, Россия, Волга
Тигрица, которую привезли в хоспис в Ленинградской области, начала гулять

Привезенная в хоспис "Дом тигра" в Ленобласти маленькая тигрица начала гулять

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Маленькая тигрица, которую в январе привезли на лечение в хоспис для диких кошек "Дом тигра" в Ленинградской области, начала гулять, при этом у нее режим ограничения движения, сообщили в четверг в хосписе.
"Волга помаленьку гуляет. Правильная еда, режим, ограничение движения. Надо повышать уровень кальция и мышцы должны появиться", - сообщается в Telegram-канале хосписа.
Ранее "Дом Тигра" сообщал, что в хоспис прибыла маленькая тигрица, которую до этого отдали в зоопарк Нижнего Новгорода ее бывшие владельцы. У животного диагностировали гипопаратиреоз (заболевание, которое сопровождается снижением содержания кальция в организме). Из-за этого у маленькой тигрицы около 11 переломов, которые не требуют хирургического вмешательства. Состояние ее костей планируется нормализовать терапевтическими методами. Тигрицу назвали Волга.
"Дом тигра" уже несколько лет спасает раненых и умирающих тигров, пум и леопардов, их детенышей. Животных к ним привозят со всей России. Многим из них по традиции присваивают имена, связанные с марками автомобилей.
Тигрица в хосписе для диких кошек Дом Тигра - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Ленинградской области у маленькой тигрицы нашли 11 переломов
28 января, 14:39
 
ОбществоЛенинградская областьНижний НовгородРоссияВолга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала