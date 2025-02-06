https://ria.ru/20250206/tigrenok-1997650360.html

В Приморье рассказали о состоянии тигренка-сироты, вышедшего к людям

В Приморье рассказали о состоянии тигренка-сироты, вышедшего к людям - РИА Новости, 06.02.2025

В Приморье рассказали о состоянии тигренка-сироты, вышедшего к людям

Амурский тигренок, который остался без матери и вышел в поселок Ольга в Приморье, сильно истощен и обезвожен, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T08:40:00+03:00

2025-02-06T08:40:00+03:00

2025-02-06T08:40:00+03:00

общество

приморский край

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Амурский тигренок, который остался без матери и вышел в поселок Ольга в Приморье, сильно истощен и обезвожен, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Во вторник центр "Амурский тигр" сообщил, что в поселке Ольга был замечен одинокий тигренок. На кадрах, сделанных местными жителями и опубликованных в Telegram-канале центра, видно, что тигренок лежит у забора, его не пугает свет фар стоящей рядом машины. Как сообщило минприроды региона, по результатам осмотра следов было установлено, что это тигренок в возрасте четырех-пяти месяцев. Следов тигрицы рядом не было. В таком возрасте детеныш выжить без матери не может, поэтому было решено его отловить. Охотнадзор поймал зверя ночью 6 февраля. "Сильно истощён и очень слаб. Не очень хорошее состояние", - сказал Арамилев. По его словам, критических травм у тигра нет. "Больше волнует истощение и обезвоживание. Коварны они, к сожалению, и не всегда можно обратить последствия. Животное, тем более тигра, хоть и маленького, на круглосуточные капельницы не положишь", - отметил эксперт. Как сообщает департамент охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, пойманный тигрёнок – "девочка" возрастом три-пять месяцев, весом 24 килограмма. "У тигрёнка взяли все необходимые анализы и поместили в карантинный вольер. Животное проведёт в реабилитационном центре некоторое время, пока не подрастёт и не окрепнет. Тогда специалисты примут решение о дальнейшей судьбе тигрицы. Специалисты пока не могут говорить с уверенностью о перспективах состояния здоровья животного, поскольку оно сильно истощено", - отмечает департамент.

https://ria.ru/20250206/kraj-1997639662.html

https://ria.ru/20250205/primore-1997419024.html

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Одинокий амурский тигренок в поселке Ольга Приморского края Специалисты охотнадзора работают в поселке Ольга, куда вышел одинокий амурский тигренок без матери, сообщает Центр "Амурский тигр". 2025-02-06T08:40 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, приморский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр"