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Суд оштрафовал Telegram за публикации персональных данных россиян
Суд оштрафовал Telegram за публикации персональных данных россиян - РИА Новости, 06.02.2025
Суд оштрафовал Telegram за публикации персональных данных россиян
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовала мессенджер Telegram на 240 тысяч рублей за публикацию персональных данных россиян, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:03:00+03:00
2025-02-06T11:03:00+03:00
2025-02-06T16:49:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовала мессенджер Telegram на 240 тысяч рублей за публикацию персональных данных россиян, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Telegram Messenger Inc. признать виновным в совершении административного правонарушения по части пятой статьи 13.11 КоАП России и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей", — огласила решение судья Алсу Адиятуллина.Она же в четверг и среду назначила мессенджеру еще два штрафа за аналогичные правонарушения по 80 тысяч рублей.Из оглашенных в суде материалов стало известно, что протокол составили после обращения в Роскомнадзор. Россиянка указала, что в Telegram незаконно разместили в открытом доступе данные граждан: ФИО, возраст, адрес места проживания и иные сведения.Дело рассмотрели единолично, стороны в суд не явились.
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москва, telegram, технологии, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Москва, Telegram, Технологии, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
Суд оштрафовал Telegram за публикации персональных данных россиян
Суд оштрафовал Telegram на 240 тыс руб за публикации персональных данных россиян