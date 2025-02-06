https://ria.ru/20250206/tarkhova-1997656107.html

Внучку экс-мэра Самары арестовали по делу о его убийстве

Внучку экс-мэра Самары арестовали по делу о его убийстве - РИА Новости, 06.02.2025

Внучку экс-мэра Самары арестовали по делу о его убийстве

Самарский районный суд подтвердил РИА Новости, что отправил в СИЗО внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерину по обвинению в убийстве. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:26:00+03:00

2025-02-06T09:26:00+03:00

2025-02-06T12:29:00+03:00

происшествия

виктор тархов

самарская губернская дума

самара

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САМАРА, 6 фев — РИА Новости. Самарский районный суд подтвердил РИА Новости, что отправил в СИЗО внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерину по обвинению в убийстве."Суд избрал заключение под стражу на два месяца по статье об убийстве", — сказала собеседница агентства.По информации регионального главка Следственного комитета, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Следователи выяснили, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, супругов застрелили, но их тела не нашли. По подозрению в убийстве задержали Екатерину Тархову, но показаний она не дает.СК возбудил уголовное дело, следователи рассматривают различные версии произошедшего и устанавливают все обстоятельства. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 год. В декабре 2022-го его дочь Людмилу признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Ее приговорили к семи годам колонии общего режима.

https://ria.ru/20250205/gubernator-1997616555.html

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происшествия, виктор тархов, самарская губернская дума, самара