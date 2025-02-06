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Внучку экс-мэра Самары арестовали по делу о его убийстве - РИА Новости, 06.02.2025
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09:26 06.02.2025 (обновлено: 12:29 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/tarkhova-1997656107.html
Внучку экс-мэра Самары арестовали по делу о его убийстве
Внучку экс-мэра Самары арестовали по делу о его убийстве - РИА Новости, 06.02.2025
Внучку экс-мэра Самары арестовали по делу о его убийстве
Самарский районный суд подтвердил РИА Новости, что отправил в СИЗО внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерину по обвинению в убийстве. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:26:00+03:00
2025-02-06T12:29:00+03:00
происшествия
виктор тархов
самарская губернская дума
самара
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САМАРА, 6 фев — РИА Новости. Самарский районный суд подтвердил РИА Новости, что отправил в СИЗО внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерину по обвинению в убийстве."Суд избрал заключение под стражу на два месяца по статье об убийстве", — сказала собеседница агентства.По информации регионального главка Следственного комитета, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Следователи выяснили, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, супругов застрелили, но их тела не нашли. По подозрению в убийстве задержали Екатерину Тархову, но показаний она не дает.СК возбудил уголовное дело, следователи рассматривают различные версии произошедшего и устанавливают все обстоятельства. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 год. В декабре 2022-го его дочь Людмилу признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Ее приговорили к семи годам колонии общего режима.
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происшествия, виктор тархов, самарская губернская дума, самара
Происшествия, Виктор Тархов, Самарская Губернская Дума, Самара
Внучку экс-мэра Самары арестовали по делу о его убийстве

Суд арестовал внучку экс-мэра Самары по делу о его убийстве

© Фото : соцсетиЕкатерина Бельская
Екатерина Бельская - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : соцсети
Екатерина Бельская. Архивное фото
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САМАРА, 6 фев — РИА Новости. Самарский районный суд подтвердил РИА Новости, что отправил в СИЗО внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерину по обвинению в убийстве.
"Суд избрал заключение под стражу на два месяца по статье об убийстве", — сказала собеседница агентства.
По информации регионального главка Следственного комитета, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Следователи выяснили, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, супругов застрелили, но их тела не нашли. По подозрению в убийстве задержали Екатерину Тархову, но показаний она не дает.
СК возбудил уголовное дело, следователи рассматривают различные версии произошедшего и устанавливают все обстоятельства. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.
Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 год. В декабре 2022-го его дочь Людмилу признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Ее приговорили к семи годам колонии общего режима.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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