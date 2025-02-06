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СВР: в США много патриотов, которые не поддерживают Киев

СВР: в США много патриотов, которые не поддерживают Киев - РИА Новости, 06.02.2025

СВР: в США много патриотов, которые не поддерживают Киев

В США есть много истинных патриотов, не приемлющих поддержку Вашингтоном коррумпированной клики в киеве, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:42:00+03:00

2025-02-06T16:42:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В США есть много истинных патриотов, не приемлющих поддержку Вашингтоном коррумпированной клики в киеве, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России. "Знаем, что в Соединенных штатах есть много истинных патриотов, не приемлющих поддержку коррумпированной политической клики в Киеве", - говорится в сообщении службы.

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в мире, сша, вашингтон (штат), россия