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Партию гумпомощи доставили жители Черекского района КБР бойцам СВО - РИА Новости, 06.02.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
18:01 06.02.2025 (обновлено: 18:12 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/svo-1997805630.html
Партию гумпомощи доставили жители Черекского района КБР бойцам СВО
Партию гумпомощи доставили жители Черекского района КБР бойцам СВО - РИА Новости, 06.02.2025
Партию гумпомощи доставили жители Черекского района КБР бойцам СВО
Жители Черекского района Кабардино-Балкарии доставили бойцам на передовую в зону специальной военной операции груз помощи, в который вошли тепловые пушки,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:01:00+03:00
2025-02-06T18:12:00+03:00
надежные люди
черекский район
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НАЛЬЧИК 6 фев – РИА Новости. Жители Черекского района Кабардино-Балкарии доставили бойцам на передовую в зону специальной военной операции груз помощи, в который вошли тепловые пушки, медикаменты и продукты питания, сообщила районная администрация. "Сегодня команда волонтеров Черекского района доставила очередную партию гуманитарного груза. На передовую доставили генераторы, тепловые пушки, медикаменты, теплую одежду, продукты питания и многое другое", - говорится в сообщении. Помощь в формировании груза оказали руководители ООО "Гарант А", ООО "Аква7" и ООО "Богатый Урожай". "Доставка гуманитарного груза - это не только пополнение боевых подразделений вещевым имуществом и продуктами питания, это, в первую очередь, огромная моральная поддержка наших ребят. Не только родные, но и каждый из нас ждет победу и возвращение наших парней домой живыми и невредимыми. Бойцы нуждаются в нашей поддержке, и мы их не подведем" - заявил глава администрации Черекского района Алан Кульбаев.
https://ria.ru/20250206/yamal-1997791122.html
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черекский район
Надежные люди, Черекский район
Партию гумпомощи доставили жители Черекского района КБР бойцам СВО

Жители Черекского района КБР доставили бойцам СВО тепловые пушки и продукты

© Фото : администрация Черекского района КБРКоманда волонтеров Черекского района КБР доставила очередную партию гуманитарного груза для бойцов СВО
Команда волонтеров Черекского района КБР доставила очередную партию гуманитарного груза для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : администрация Черекского района КБР
Команда волонтеров Черекского района КБР доставила очередную партию гуманитарного груза для бойцов СВО
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НАЛЬЧИК 6 фев – РИА Новости. Жители Черекского района Кабардино-Балкарии доставили бойцам на передовую в зону специальной военной операции груз помощи, в который вошли тепловые пушки, медикаменты и продукты питания, сообщила районная администрация.
"Сегодня команда волонтеров Черекского района доставила очередную партию гуманитарного груза. На передовую доставили генераторы, тепловые пушки, медикаменты, теплую одежду, продукты питания и многое другое", - говорится в сообщении.
Помощь в формировании груза оказали руководители ООО "Гарант А", ООО "Аква7" и ООО "Богатый Урожай".
"Доставка гуманитарного груза - это не только пополнение боевых подразделений вещевым имуществом и продуктами питания, это, в первую очередь, огромная моральная поддержка наших ребят. Не только родные, но и каждый из нас ждет победу и возвращение наших парней домой живыми и невредимыми. Бойцы нуждаются в нашей поддержке, и мы их не подведем" - заявил глава администрации Черекского района Алан Кульбаев.
Салехард - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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Надежные людиЧерекский район
 
 
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