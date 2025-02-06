https://ria.ru/20250206/svo-1997805630.html

Партию гумпомощи доставили жители Черекского района КБР бойцам СВО

Партию гумпомощи доставили жители Черекского района КБР бойцам СВО - РИА Новости, 06.02.2025

Партию гумпомощи доставили жители Черекского района КБР бойцам СВО

Жители Черекского района Кабардино-Балкарии доставили бойцам на передовую в зону специальной военной операции груз помощи, в который вошли тепловые пушки,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:01:00+03:00

2025-02-06T18:01:00+03:00

2025-02-06T18:12:00+03:00

надежные люди

черекский район

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НАЛЬЧИК 6 фев – РИА Новости. Жители Черекского района Кабардино-Балкарии доставили бойцам на передовую в зону специальной военной операции груз помощи, в который вошли тепловые пушки, медикаменты и продукты питания, сообщила районная администрация. "Сегодня команда волонтеров Черекского района доставила очередную партию гуманитарного груза. На передовую доставили генераторы, тепловые пушки, медикаменты, теплую одежду, продукты питания и многое другое", - говорится в сообщении. Помощь в формировании груза оказали руководители ООО "Гарант А", ООО "Аква7" и ООО "Богатый Урожай". "Доставка гуманитарного груза - это не только пополнение боевых подразделений вещевым имуществом и продуктами питания, это, в первую очередь, огромная моральная поддержка наших ребят. Не только родные, но и каждый из нас ждет победу и возвращение наших парней домой живыми и невредимыми. Бойцы нуждаются в нашей поддержке, и мы их не подведем" - заявил глава администрации Черекского района Алан Кульбаев.

https://ria.ru/20250206/yamal-1997791122.html

черекский район

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черекский район