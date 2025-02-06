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Группировка войск "Север" наносит огневое поражение ВСУ в Курской области
Группировка войск "Север" наносит огневое поражение ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025
Группировка войск "Север" наносит огневое поражение ВСУ в Курской области
Группировка ВС РФ "Север" своевременно выявила противника, который пытался несколько раз атаковать в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:23:00+03:00
2025-02-06T15:23:00+03:00
2025-02-06T16:47:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Север" своевременно выявила противника, который пытался несколько раз атаковать в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области, и наносит ему поражение, сообщили в Минобороны РФ."С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий", — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.Украинские формирования задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовые группы противника предприняли несколько волн атак на этом направлении."Группировкой войск "Север" <...> при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20250206/vsu-1997753373.html
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вооруженные силы украины, курская область, россия, север
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Север
Группировка войск "Север" наносит огневое поражение ВСУ в Курской области
ВС России отразили попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Север" своевременно выявила противника, который пытался несколько раз атаковать в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области, и наносит ему поражение, сообщили в Минобороны РФ.
"С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий", — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.
Украинские формирования задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовые группы противника предприняли несколько волн атак на этом направлении.
"Группировкой войск "Север" <...> при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ", - добавили в Минобороны.