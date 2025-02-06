https://ria.ru/20250206/svo-1997662813.html

Бойцы в зоне СВО смогут сдать тесты для участия в программе "Время героев"

Бойцы в зоне СВО смогут сдать тесты для участия в программе "Время героев" - РИА Новости, 06.02.2025

Бойцы в зоне СВО смогут сдать тесты для участия в программе "Время героев"

Утвержден порядок прохождения тестов для бойцов, находящихся в зоне СВО, в рамках отбора на программу "Время героев", сообщается в Telegram-канале программы. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T10:02:00+03:00

2025-02-06T10:02:00+03:00

2025-02-06T10:02:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Утвержден порядок прохождения тестов для бойцов, находящихся в зоне СВО, в рамках отбора на программу "Время героев", сообщается в Telegram-канале программы. Уточняется, что 4 февраля состоялось заседание Общественного совета программы "Время героев". Для того, чтобы принять участие в этой программе, надо пройти определенные тесты. "Общественный совет также утвердил порядок прохождения тестов участниками СВО, которые находятся на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении. Подавшие заявки участники, у которых есть возможность прибыть в пункты дистанционной оценки для прохождения тестирования, могут сделать это до 25 февраля. Подавшие заявки на участие в программе военнослужащие Минобороны, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции и не имеющие возможности прибыть в ПДО до 25 февраля, получат возможность пройти тестирование в индивидуальном порядке по согласованию со своим непосредственным командованием. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20250204/geroy-1997372837.html

https://ria.ru/20250205/uchastnik-1997440864.html

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россия, владимир путин, общество