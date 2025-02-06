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Ученые смогли приблизиться к разгадке древнего послания - РИА Новости, 06.02.2025
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Наука
 
07:07 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/svitok-1997644182.html
Ученые смогли приблизиться к разгадке древнего послания
Ученые смогли приблизиться к разгадке древнего послания - РИА Новости, 06.02.2025
Ученые смогли приблизиться к разгадке древнего послания
Британские ученые с помощью виртуального моделирования смогли разобрать древний текст со свитка, полностью покрытого пеплом, сообщает CBS News. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T07:07:00+03:00
2025-02-06T07:07:00+03:00
наука
помпеи
в мире
великобритания
стивен парсонс
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Британские ученые с помощью виртуального моделирования смогли разобрать древний текст со свитка, полностью покрытого пеплом, сообщает CBS News.Речь идет об одном из Геркуланумских свитков, обнаруженных в 18 веке рядом с городом Помпеи. Свитки покрыты толстым слоем пепла, поэтому их изучение представляет особую сложность."Впервые в истории мы уверены, что сможем прочитать практически весь свиток. Осталось только получить более четкие изображения, и мы перейдем от перевода слов к переводу целых отрывков" — заявил руководитель проекта "Испытание Везувия" Стивен Парсонс.Для своих исследований ученые использовали синхротрон, сила излучения которого позволила просканировать весь свиток, не повредив его.Эксперимент проходил в рамках "Испытания Везувия": участники предлагают способы обнаружения и расшифровки Геркуланумских свитков. В 2024 году три студента заработали 700 тысяч долларов за идею использования искусственного интеллекта для распознавания текста под слоем пепла. Им удалось расшифровать пять процентов свитка, который оказался трактатом древнегреческих философов-эпикуреистов.
https://ria.ru/20250110/vyrazheniya-1993005380.html
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помпеи, в мире, великобритания, стивен парсонс
Наука, Помпеи, В мире, Великобритания, Стивен Парсонс
Ученые смогли приблизиться к разгадке древнего послания

Ученый Парсонс: мы близки к расшифровке одного из Геркуланумских свитков

© Фото : University of York 3D-сканирование
3D-сканирование - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : University of York
3D-сканирование . Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Британские ученые с помощью виртуального моделирования смогли разобрать древний текст со свитка, полностью покрытого пеплом, сообщает CBS News.
Речь идет об одном из Геркуланумских свитков, обнаруженных в 18 веке рядом с городом Помпеи. Свитки покрыты толстым слоем пепла, поэтому их изучение представляет особую сложность.
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"Впервые в истории мы уверены, что сможем прочитать практически весь свиток. Осталось только получить более четкие изображения, и мы перейдем от перевода слов к переводу целых отрывков" — заявил руководитель проекта "Испытание Везувия" Стивен Парсонс.
Для своих исследований ученые использовали синхротрон, сила излучения которого позволила просканировать весь свиток, не повредив его.
Эксперимент проходил в рамках "Испытания Везувия": участники предлагают способы обнаружения и расшифровки Геркуланумских свитков. В 2024 году три студента заработали 700 тысяч долларов за идею использования искусственного интеллекта для распознавания текста под слоем пепла. Им удалось расшифровать пять процентов свитка, который оказался трактатом древнегреческих философов-эпикуреистов.
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