https://ria.ru/20250206/svitok-1997644182.html
Ученые смогли приблизиться к разгадке древнего послания
Ученые смогли приблизиться к разгадке древнего послания - РИА Новости, 06.02.2025
Ученые смогли приблизиться к разгадке древнего послания
Британские ученые с помощью виртуального моделирования смогли разобрать древний текст со свитка, полностью покрытого пеплом, сообщает CBS News. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T07:07:00+03:00
2025-02-06T07:07:00+03:00
2025-02-06T07:07:00+03:00
наука
помпеи
в мире
великобритания
стивен парсонс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876510996_0:33:1006:599_1920x0_80_0_0_df4dae6041ea33e3ecb3766f697a939b.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Британские ученые с помощью виртуального моделирования смогли разобрать древний текст со свитка, полностью покрытого пеплом, сообщает CBS News.Речь идет об одном из Геркуланумских свитков, обнаруженных в 18 веке рядом с городом Помпеи. Свитки покрыты толстым слоем пепла, поэтому их изучение представляет особую сложность."Впервые в истории мы уверены, что сможем прочитать практически весь свиток. Осталось только получить более четкие изображения, и мы перейдем от перевода слов к переводу целых отрывков" — заявил руководитель проекта "Испытание Везувия" Стивен Парсонс.Для своих исследований ученые использовали синхротрон, сила излучения которого позволила просканировать весь свиток, не повредив его.Эксперимент проходил в рамках "Испытания Везувия": участники предлагают способы обнаружения и расшифровки Геркуланумских свитков. В 2024 году три студента заработали 700 тысяч долларов за идею использования искусственного интеллекта для распознавания текста под слоем пепла. Им удалось расшифровать пять процентов свитка, который оказался трактатом древнегреческих философов-эпикуреистов.
https://ria.ru/20250110/vyrazheniya-1993005380.html
https://ria.ru/20250106/egipet-1992688663.html
помпеи
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876510996_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_1e1409f968c13c4573a402ca5bfc2182.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
помпеи, в мире, великобритания, стивен парсонс
Наука, Помпеи, В мире, Великобритания, Стивен Парсонс
Ученые смогли приблизиться к разгадке древнего послания
Ученый Парсонс: мы близки к расшифровке одного из Геркуланумских свитков
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Британские ученые с помощью виртуального моделирования смогли разобрать древний текст со свитка, полностью покрытого пеплом, сообщает CBS News.
Речь идет об одном из Геркуланумских свитков, обнаруженных в 18 веке рядом с городом Помпеи. Свитки покрыты толстым слоем пепла, поэтому их изучение представляет особую сложность.
"Впервые в истории мы уверены, что сможем прочитать практически весь свиток. Осталось только получить более четкие изображения, и мы перейдем от перевода слов к переводу целых отрывков" — заявил руководитель проекта "Испытание Везувия" Стивен Парсонс.
Для своих исследований ученые использовали синхротрон, сила излучения которого позволила просканировать весь свиток, не повредив его.
Эксперимент проходил в рамках "Испытания Везувия": участники предлагают способы обнаружения и расшифровки Геркуланумских свитков. В 2024 году три студента заработали 700 тысяч долларов за идею использования искусственного интеллекта для распознавания текста под слоем пепла. Им удалось расшифровать пять процентов свитка, который оказался трактатом древнегреческих философов-эпикуреистов.