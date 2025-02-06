В магазинах сети "Светофор" выявили нарушения
Россельхознадзор выявил множество нарушений в магазинах сети "Светофор"
© Depositphotos.com / cookiecutterКасса в супермаркете
© Depositphotos.com / cookiecutter
Касса в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россельхознадзор выявил множество нарушений при реализации пищевых продуктов в магазинах сети "Светофор" в ряде регионов, сообщило ведомство.
"В январе 2025 года территориальными управлениями Россельхознадзора в рамках осуществления федерального государственного ветеринарного контроля в магазинах сети "Светофор" выявлены многочисленные грубые нарушения требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС. С просьбой проверить указанные магазины на соблюдение законодательства при реализации сельскохозяйственных продуктов обращались также депутаты Госдумы РФ и общественные организации потребителей", — подчеркнули в ведомстве.
Среди прочего специалисты выявили:
- отсутствие товаросопроводительной документации;
- отсутствие маркировки или неполную информацию на ней;
- продукцию с истекшим сроком годности;
- нарушение температурного режима хранения товаров и признаки их дефростации;
- нарушение целостности или полное отсутствие упаковки.
В частности, в Ростовской области в 60 магазинах "Светофор" сотрудники Россельхознадзора обнаружили 91 нарушение. Помимо этого, анализ компонента "Меркурий" ФГИС "ВетИС" показал, что часть продукции животного происхождения привозили без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают качество и безопасность товара.
Кроме того, серьезные нарушения зафиксировали в подмосковных магазинах. Речь идет о торговых точках в Томилино и Торбеево в Люберецком районе, а также в Островцах и Раменском. Несоответствие требованиям выявили и в других магазинах в Новгородской и Вологодской областях.
Сотрудники ведомства выдали предостережение о недопустимости подобных нарушений. Материалы направили в прокуратуру и Роспотребнадзор.
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