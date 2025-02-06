https://ria.ru/20250206/svetofor-1997834627.html

В магазинах сети "Светофор" выявили нарушения

В магазинах сети "Светофор" выявили нарушения - РИА Новости, 06.02.2025

В магазинах сети "Светофор" выявили нарушения

Россельхознадзор выявил множество нарушений при реализации пищевых продуктов в магазинах сети "Светофор" в ряде регионов, сообщило ведомство. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T20:29:00+03:00

2025-02-06T20:29:00+03:00

2025-02-06T21:48:00+03:00

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россельхознадзор выявил множество нарушений при реализации пищевых продуктов в магазинах сети "Светофор" в ряде регионов, сообщило ведомство. "В январе 2025 года территориальными управлениями Россельхознадзора в рамках осуществления федерального государственного ветеринарного контроля в магазинах сети "Светофор" выявлены многочисленные грубые нарушения требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС. С просьбой проверить указанные магазины на соблюдение законодательства при реализации сельскохозяйственных продуктов обращались также депутаты Госдумы РФ и общественные организации потребителей", — подчеркнули в ведомстве. Среди прочего специалисты выявили:В частности, в Ростовской области в 60 магазинах "Светофор" сотрудники Россельхознадзора обнаружили 91 нарушение. Помимо этого, анализ компонента "Меркурий" ФГИС "ВетИС" показал, что часть продукции животного происхождения привозили без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают качество и безопасность товара.Кроме того, серьезные нарушения зафиксировали в подмосковных магазинах. Речь идет о торговых точках в Томилино и Торбеево в Люберецком районе, а также в Островцах и Раменском. Несоответствие требованиям выявили и в других магазинах в Новгородской и Вологодской областях.Сотрудники ведомства выдали предостережение о недопустимости подобных нарушений. Материалы направили в прокуратуру и Роспотребнадзор.

https://ria.ru/20250205/kola-1997446383.html

https://ria.ru/20241227/rospotrebnadzor-1991579658.html

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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз