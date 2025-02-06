https://ria.ru/20250206/suda-1997794398.html

Патрушев призвал упреждать аварии на российских судах

Патрушев призвал упреждать аварии на российских судах - РИА Новости, 06.02.2025

Патрушев призвал упреждать аварии на российских судах

Аварии на российских пассажирских и транспортных судах надо упреждать еще на уровне проектирования и строительства судов, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:27:00+03:00

2025-02-06T17:27:00+03:00

2025-02-06T17:27:00+03:00

технологии

россия

нижний новгород

николай патрушев

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945821141_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_4e04dbdb2b5123385a06fdb9b5092163.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Аварии на российских пассажирских и транспортных судах надо упреждать еще на уровне проектирования и строительства судов, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. "Для обеспечения безопасности морского и речного судоходства, безусловно, нужно обновлять и наращивать грузовой и пассажирский флот, который в настоящее время в значительной мере изношен", - сказал Патрушев. "Очевидно, что ухудшение технического состояния судов повышает риск аварий и угрозы безопасности пассажиров и обеспечения экологической безопасности. Так, почти половина всех аварийных случаев на море связана с техническими неисправностями судов", - добавил он. Патрушев обозначил меры, которые надо принять, в связи с этим. "Необходимо безотлагательно выводить судостроительную отрасль на новый качественный уровень, создать современную базу судоремонта, модернизировать существующие производственные мощности, готовить специалистов в сфере судостроения. Не менее важно повысить эффективность контроля за состоянием флота, оперативно осуществлять его ремонт, учитывать выявляемые недостатки при проектировании и строительстве судов", - перечислил Патрушев. Он отметил, что следует развивать научно-технологический потенциал и внедрять современные инновационные цифровые технологии производства. "Следует развивать научно-технологический потенциал, внедрять современные инновационные цифровые технологии производства, обеспечивающие высокое качество продукции, и рост производительности труда", - добавил помощник главы государства.

https://ria.ru/20250128/sudostroenie-1995964094.html

https://ria.ru/20250127/patrushev-1995675072.html

https://ri.ria.ru/20241120/nauka-1984645238.html

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, нижний новгород, николай патрушев, владимир путин, экономика