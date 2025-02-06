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Патрушев призвал упреждать аварии на российских судах - РИА Новости, 06.02.2025
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17:27 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/suda-1997794398.html
Патрушев призвал упреждать аварии на российских судах
Патрушев призвал упреждать аварии на российских судах - РИА Новости, 06.02.2025
Патрушев призвал упреждать аварии на российских судах
Аварии на российских пассажирских и транспортных судах надо упреждать еще на уровне проектирования и строительства судов, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:27:00+03:00
2025-02-06T17:27:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Аварии на российских пассажирских и транспортных судах надо упреждать еще на уровне проектирования и строительства судов, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. "Для обеспечения безопасности морского и речного судоходства, безусловно, нужно обновлять и наращивать грузовой и пассажирский флот, который в настоящее время в значительной мере изношен", - сказал Патрушев. "Очевидно, что ухудшение технического состояния судов повышает риск аварий и угрозы безопасности пассажиров и обеспечения экологической безопасности. Так, почти половина всех аварийных случаев на море связана с техническими неисправностями судов", - добавил он. Патрушев обозначил меры, которые надо принять, в связи с этим. "Необходимо безотлагательно выводить судостроительную отрасль на новый качественный уровень, создать современную базу судоремонта, модернизировать существующие производственные мощности, готовить специалистов в сфере судостроения. Не менее важно повысить эффективность контроля за состоянием флота, оперативно осуществлять его ремонт, учитывать выявляемые недостатки при проектировании и строительстве судов", - перечислил Патрушев. Он отметил, что следует развивать научно-технологический потенциал и внедрять современные инновационные цифровые технологии производства. "Следует развивать научно-технологический потенциал, внедрять современные инновационные цифровые технологии производства, обеспечивающие высокое качество продукции, и рост производительности труда", - добавил помощник главы государства.
https://ria.ru/20250128/sudostroenie-1995964094.html
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технологии, россия, нижний новгород, николай патрушев, владимир путин, экономика
Технологии, Россия, Нижний Новгород, Николай Патрушев, Владимир Путин, Экономика
Патрушев призвал упреждать аварии на российских судах

Патрушев призвал упреждать аварии на российских судах на уровне проектирования

© РИА Новости / Олег Смыслов | Перейти в медиабанкКорабль в цехе строительства малых судов Ярославского судостроительного завода
Корабль в цехе строительства малых судов Ярославского судостроительного завода - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Корабль в цехе строительства малых судов Ярославского судостроительного завода. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Аварии на российских пассажирских и транспортных судах надо упреждать еще на уровне проектирования и строительства судов, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства.
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"Для обеспечения безопасности морского и речного судоходства, безусловно, нужно обновлять и наращивать грузовой и пассажирский флот, который в настоящее время в значительной мере изношен", - сказал Патрушев.
"Очевидно, что ухудшение технического состояния судов повышает риск аварий и угрозы безопасности пассажиров и обеспечения экологической безопасности. Так, почти половина всех аварийных случаев на море связана с техническими неисправностями судов", - добавил он.
Патрушев обозначил меры, которые надо принять, в связи с этим.
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Он отметил, что следует развивать научно-технологический потенциал и внедрять современные инновационные цифровые технологии производства.
"Следует развивать научно-технологический потенциал, внедрять современные инновационные цифровые технологии производства, обеспечивающие высокое качество продукции, и рост производительности труда", - добавил помощник главы государства.
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