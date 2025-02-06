https://ria.ru/20250206/suda-1997794398.html
Патрушев призвал упреждать аварии на российских судах
Патрушев призвал упреждать аварии на российских судах - РИА Новости, 06.02.2025
Патрушев призвал упреждать аварии на российских судах
Аварии на российских пассажирских и транспортных судах надо упреждать еще на уровне проектирования и строительства судов, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:27:00+03:00
2025-02-06T17:27:00+03:00
2025-02-06T17:27:00+03:00
технологии
россия
нижний новгород
николай патрушев
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945821141_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_4e04dbdb2b5123385a06fdb9b5092163.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Аварии на российских пассажирских и транспортных судах надо упреждать еще на уровне проектирования и строительства судов, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. "Для обеспечения безопасности морского и речного судоходства, безусловно, нужно обновлять и наращивать грузовой и пассажирский флот, который в настоящее время в значительной мере изношен", - сказал Патрушев. "Очевидно, что ухудшение технического состояния судов повышает риск аварий и угрозы безопасности пассажиров и обеспечения экологической безопасности. Так, почти половина всех аварийных случаев на море связана с техническими неисправностями судов", - добавил он. Патрушев обозначил меры, которые надо принять, в связи с этим. "Необходимо безотлагательно выводить судостроительную отрасль на новый качественный уровень, создать современную базу судоремонта, модернизировать существующие производственные мощности, готовить специалистов в сфере судостроения. Не менее важно повысить эффективность контроля за состоянием флота, оперативно осуществлять его ремонт, учитывать выявляемые недостатки при проектировании и строительстве судов", - перечислил Патрушев. Он отметил, что следует развивать научно-технологический потенциал и внедрять современные инновационные цифровые технологии производства. "Следует развивать научно-технологический потенциал, внедрять современные инновационные цифровые технологии производства, обеспечивающие высокое качество продукции, и рост производительности труда", - добавил помощник главы государства.
https://ria.ru/20250128/sudostroenie-1995964094.html
https://ria.ru/20250127/patrushev-1995675072.html
https://ri.ria.ru/20241120/nauka-1984645238.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945821141_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17af8514098b0e60730b51dadafe89f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, нижний новгород, николай патрушев, владимир путин, экономика
Технологии, Россия, Нижний Новгород, Николай Патрушев, Владимир Путин, Экономика
Патрушев призвал упреждать аварии на российских судах
Патрушев призвал упреждать аварии на российских судах на уровне проектирования
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Аварии на российских пассажирских и транспортных судах надо упреждать еще на уровне проектирования и строительства судов, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев
в четверг провел в Нижнем Новгороде
совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства.
"Для обеспечения безопасности морского и речного судоходства, безусловно, нужно обновлять и наращивать грузовой и пассажирский флот, который в настоящее время в значительной мере изношен", - сказал Патрушев.
"Очевидно, что ухудшение технического состояния судов повышает риск аварий и угрозы безопасности пассажиров и обеспечения экологической безопасности. Так, почти половина всех аварийных случаев на море связана с техническими неисправностями судов", - добавил он.
Патрушев обозначил меры, которые надо принять, в связи с этим.
"Необходимо безотлагательно выводить судостроительную отрасль на новый качественный уровень, создать современную базу судоремонта, модернизировать существующие производственные мощности, готовить специалистов в сфере судостроения. Не менее важно повысить эффективность контроля за состоянием флота, оперативно осуществлять его ремонт, учитывать выявляемые недостатки при проектировании и строительстве судов", - перечислил Патрушев.
Он отметил, что следует развивать научно-технологический потенциал и внедрять современные инновационные цифровые технологии производства.
"Следует развивать научно-технологический потенциал, внедрять современные инновационные цифровые технологии производства, обеспечивающие высокое качество продукции, и рост производительности труда", - добавил помощник главы государства.