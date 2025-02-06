https://ria.ru/20250206/sud-1997821234.html

Суд отказался исключить из реестра иностранных агентов писателя Гениса

Суд отказался исключить из реестра иностранных агентов писателя Гениса - РИА Новости, 06.02.2025

Суд отказался исключить из реестра иностранных агентов писателя Гениса

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иностранных агентов писателя Александра Гениса, следует из судебных документов в распоряжении РИА... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:01:00+03:00

2025-02-06T19:01:00+03:00

2025-02-06T19:03:00+03:00

культура

россия

украина

александр генис

новости культуры

литература

иноагенты

иноагент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92190/04/921900468_0:166:1732:1140_1920x0_80_0_0_b5a9850331dff4e768de1221e0da2671.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иностранных агентов писателя Александра Гениса, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. "В удовлетворении административного искового заявления Гениса к министерству юстиции Российской Федерации… отказать", - сказано в документе. Министерство юстиции РФ включило писателя Александра Гениса в реестр иностранных агентов 27 сентября 2024 года. По информации ведомства, Генис распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее граждан. Он выступал против СВО на Украине, участвовал в создании материалов иностранного агента и нежелательной НПО. Живет за границей.

https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

россия, украина, александр генис, новости культуры, литература, иноагенты, иноагент