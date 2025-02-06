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Суд отказался исключить из реестра иностранных агентов писателя Гениса - РИА Новости, 06.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:01 06.02.2025 (обновлено: 19:03 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/sud-1997821234.html
Суд отказался исключить из реестра иностранных агентов писателя Гениса
Суд отказался исключить из реестра иностранных агентов писателя Гениса - РИА Новости, 06.02.2025
Суд отказался исключить из реестра иностранных агентов писателя Гениса
Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иностранных агентов писателя Александра Гениса, следует из судебных документов в распоряжении РИА... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:01:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иностранных агентов писателя Александра Гениса, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. "В удовлетворении административного искового заявления Гениса к министерству юстиции Российской Федерации… отказать", - сказано в документе. Министерство юстиции РФ включило писателя Александра Гениса в реестр иностранных агентов 27 сентября 2024 года. По информации ведомства, Генис распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее граждан. Он выступал против СВО на Украине, участвовал в создании материалов иностранного агента и нежелательной НПО. Живет за границей.
https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html
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РИА Новости
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Культура, Россия, Украина, Александр Генис, Новости культуры, Литература, иноагенты, иноагент
Суд отказался исключить из реестра иностранных агентов писателя Гениса

Суд отказался исключить из реестра иноагентов писателя Александра Гениса

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкПисатель Александр Генис
Писатель Александр Генис - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Писатель Александр Генис
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иностранных агентов писателя Александра Гениса, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
"В удовлетворении административного искового заявления Гениса к министерству юстиции Российской Федерации… отказать", - сказано в документе.
Министерство юстиции РФ включило писателя Александра Гениса в реестр иностранных агентов 27 сентября 2024 года. По информации ведомства, Генис распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее граждан. Он выступал против СВО на Украине, участвовал в создании материалов иностранного агента и нежелательной НПО. Живет за границей.
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КультураРоссияУкраинаАлександр ГенисНовости культурыЛитератураиноагентыиноагент
 
 
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