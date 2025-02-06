https://ria.ru/20250206/sud-1997821234.html
Суд отказался исключить из реестра иностранных агентов писателя Гениса
Суд отказался исключить из реестра иностранных агентов писателя Гениса - РИА Новости, 06.02.2025
Суд отказался исключить из реестра иностранных агентов писателя Гениса
Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иностранных агентов писателя Александра Гениса, следует из судебных документов в распоряжении РИА... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:01:00+03:00
2025-02-06T19:01:00+03:00
2025-02-06T19:03:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иностранных агентов писателя Александра Гениса, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. "В удовлетворении административного искового заявления Гениса к министерству юстиции Российской Федерации… отказать", - сказано в документе. Министерство юстиции РФ включило писателя Александра Гениса в реестр иностранных агентов 27 сентября 2024 года. По информации ведомства, Генис распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее граждан. Он выступал против СВО на Украине, участвовал в создании материалов иностранного агента и нежелательной НПО. Живет за границей.
https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, александр генис, новости культуры, литература, иноагенты, иноагент
Культура, Россия, Украина, Александр Генис, Новости культуры, Литература, иноагенты, иноагент
Суд отказался исключить из реестра иностранных агентов писателя Гениса
Суд отказался исключить из реестра иноагентов писателя Александра Гениса