Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 06.02.2025 (обновлено: 12:06 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/sud-1997691228.html
Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину
Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину - РИА Новости, 06.02.2025
Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину
Тверской суд Москвы в четверг продлил меру пресечения в виде запрета на использование интернета блогеру Дмитрию Портнягину по делу о неуплате налогов и... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:01:00+03:00
2025-02-06T12:06:00+03:00
происшествия
жилье
россия
москва
московская область (подмосковье)
дмитрий портнягин
следственный комитет россии (ск рф)
сlub 500
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940224639_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_8c209b0e51628c02e98a8b52a38a6c5e.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг продлил меру пресечения в виде запрета на использование интернета блогеру Дмитрию Портнягину по делу о неуплате налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Портнягину меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала собеседница агентства. Тверской суд Москвы в середине апреля отправил Портнягина под домашний арест до 10 июня, который он отбывал в загородном доме в Подмосковье без возможности использования интернета и средств связи. В октябре его отпустили из-под домашнего ареста, смягчив меру пресечения. Аналогичная мера пресечения избрана его жене Екатерине. Дело возбуждено в отношении Портнягина, его супруги и неустановленного круга лиц. Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Екатерина Портнягина в свою очередь является фигуранткой дела о посредничестве в передаче взятки в крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ). Как рассказывал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат. По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 — это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
https://ria.ru/20250123/blinovskaya-1995195445.html
https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986256006.html
https://ria.ru/20241008/portnyagin-1976947199.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940224639_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7973f17ca3f16bddc393c7644f280a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, россия, москва, московская область (подмосковье), дмитрий портнягин, следственный комитет россии (ск рф), сlub 500
Происшествия, Жилье, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Портнягин, Следственный комитет России (СК РФ), Сlub 500
Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину

Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину по делу о неуплате налогов

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевБлогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг продлил меру пресечения в виде запрета на использование интернета блогеру Дмитрию Портнягину по делу о неуплате налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Портнягину меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала собеседница агентства.
Блогер Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Блиновской продлили срок ареста
23 января, 18:20
Тверской суд Москвы в середине апреля отправил Портнягина под домашний арест до 10 июня, который он отбывал в загородном доме в Подмосковье без возможности использования интернета и средств связи. В октябре его отпустили из-под домашнего ареста, смягчив меру пресечения. Аналогичная мера пресечения избрана его жене Екатерине.
Дело возбуждено в отношении Портнягина, его супруги и неустановленного круга лиц.
Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Екатерина Портнягина в свою очередь является фигуранткой дела о посредничестве в передаче взятки в крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ).
Как рассказывал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Суд не успеет до конца года вынести приговор Блиновской, заявила адвокат
28 ноября 2024, 16:37
По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 — это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Портнягин заявил, что погасил 188 миллионов рублей долга
8 октября 2024, 12:35
 
ПроисшествияЖильеРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ПортнягинСледственный комитет России (СК РФ)Сlub 500
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала