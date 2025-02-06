https://ria.ru/20250206/sud-1997691228.html
Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину
Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину - РИА Новости, 06.02.2025
Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину
Тверской суд Москвы в четверг продлил меру пресечения в виде запрета на использование интернета блогеру Дмитрию Портнягину по делу о неуплате налогов и... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:01:00+03:00
2025-02-06T12:01:00+03:00
2025-02-06T12:06:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг продлил меру пресечения в виде запрета на использование интернета блогеру Дмитрию Портнягину по делу о неуплате налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Портнягину меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала собеседница агентства. Тверской суд Москвы в середине апреля отправил Портнягина под домашний арест до 10 июня, который он отбывал в загородном доме в Подмосковье без возможности использования интернета и средств связи. В октябре его отпустили из-под домашнего ареста, смягчив меру пресечения. Аналогичная мера пресечения избрана его жене Екатерине. Дело возбуждено в отношении Портнягина, его супруги и неустановленного круга лиц. Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Екатерина Портнягина в свою очередь является фигуранткой дела о посредничестве в передаче взятки в крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ). Как рассказывал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат. По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 — это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
https://ria.ru/20250123/blinovskaya-1995195445.html
https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986256006.html
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происшествия, жилье, россия, москва, московская область (подмосковье), дмитрий портнягин, следственный комитет россии (ск рф), сlub 500
Происшествия, Жилье, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Портнягин, Следственный комитет России (СК РФ), Сlub 500
Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину
Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину по делу о неуплате налогов
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг продлил меру пресечения в виде запрета на использование интернета блогеру Дмитрию Портнягину по делу о неуплате налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Портнягину меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала собеседница агентства.
Тверской суд Москвы в середине апреля отправил Портнягина под домашний арест до 10 июня, который он отбывал в загородном доме в Подмосковье без возможности использования интернета и средств связи. В октябре его отпустили из-под домашнего ареста, смягчив меру пресечения. Аналогичная мера пресечения избрана его жене Екатерине.
Дело возбуждено в отношении Портнягина, его супруги и неустановленного круга лиц.
Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Екатерина Портнягина в свою очередь является фигуранткой дела о посредничестве в передаче взятки в крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ).
Как рассказывал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат.
По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 — это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.