https://ria.ru/20250206/sud-1997691228.html

Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину

Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину - РИА Новости, 06.02.2025

Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину

Тверской суд Москвы в четверг продлил меру пресечения в виде запрета на использование интернета блогеру Дмитрию Портнягину по делу о неуплате налогов и... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:01:00+03:00

2025-02-06T12:01:00+03:00

2025-02-06T12:06:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг продлил меру пресечения в виде запрета на использование интернета блогеру Дмитрию Портнягину по делу о неуплате налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Портнягину меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала собеседница агентства. Тверской суд Москвы в середине апреля отправил Портнягина под домашний арест до 10 июня, который он отбывал в загородном доме в Подмосковье без возможности использования интернета и средств связи. В октябре его отпустили из-под домашнего ареста, смягчив меру пресечения. Аналогичная мера пресечения избрана его жене Екатерине. Дело возбуждено в отношении Портнягина, его супруги и неустановленного круга лиц. Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Екатерина Портнягина в свою очередь является фигуранткой дела о посредничестве в передаче взятки в крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ). Как рассказывал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат. По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 — это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.

https://ria.ru/20250123/blinovskaya-1995195445.html

https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986256006.html

https://ria.ru/20241008/portnyagin-1976947199.html

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происшествия, жилье, россия, москва, московская область (подмосковье), дмитрий портнягин, следственный комитет россии (ск рф), сlub 500