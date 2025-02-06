https://ria.ru/20250206/sud-1997650665.html

Суд бессрочно заблокировал указ Трампа по гражданству

Суд бессрочно заблокировал указ Трампа по гражданству - РИА Новости, 06.02.2025

Суд бессрочно заблокировал указ Трампа по гражданству

Суд американского штата Мэриленд заблокировал указ президента Дональда Трампа, ограничивающий получение гражданства США по праву рождения, пишет газета New York РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T08:48:00+03:00

2025-02-06T08:48:00+03:00

2025-02-06T16:46:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Суд американского штата Мэриленд заблокировал указ президента Дональда Трампа, ограничивающий получение гражданства США по праву рождения, пишет газета New York Times. "Исполнительный указ противоречит простым формулировкам 14-й поправки к Конституции США, противоречит 125-летнему обязывающему прецеденту, установленному Верховным судом", — приводит издание слова окружного судьи Дебры Бордман. Она также попросила Министерство юстиции назвать дела, которые могут подкрепить трактовку 14-й поправки администрацией Трампа.Как отмечает NYT, дело в Мэриленде — это один из девяти исков, поданных в связи с президентским указом о получении гражданства. Две недели назад указ временно заблокировал суд в Сиэтле. При этом действие нового предварительного запрета распространяется на всю страну и, в отличие от решения суда Сиэтла, не имеет крайнего срока. В большинстве случаев предварительный судебный запрет остается в силе до его отмены судом более высокой инстанции или решения по делу, уточняет газета. Указ, ограничивающий право на получение американского гражданства по рождению, стал одним из первых, подписанных Дональдом Трампом после вступления в должность 47-го президента США. Как следует из документа, ребенок не может претендовать на гражданство, если на момент его рождения оба родителя находились в Штатах законно, но с документами лишь на временное проживание, например по туристической или рабочей визе. То же касается и тех случаев, когда мать ребенка находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994742200.html

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в мире, сша, мэриленд, сиэтл, дональд трамп