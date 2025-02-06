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В Белоруссии рассмотрят дело пособника фашистов Серафимовича - РИА Новости, 06.02.2025
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00:46 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/sud-1997625465.html
В Белоруссии рассмотрят дело пособника фашистов Серафимовича
В Белоруссии рассмотрят дело пособника фашистов Серафимовича - РИА Новости, 06.02.2025
В Белоруссии рассмотрят дело пособника фашистов Серафимовича
Верховный суд Белоруссии в четверг приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении пособника фашистов Семена Серафимовича, обвиняемого в геноциде... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T00:46:00+03:00
2025-02-06T00:46:00+03:00
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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии в четверг приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении пособника фашистов Семена Серафимовича, обвиняемого в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба суда. "Уголовное дело в отношении Семена Серафимовича, обвиняемого в геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной войны, верховный суд Республики Беларусь начнет рассматривать по первой инстанции 6 февраля 2025 года в 10.00", - говорится в сообщении. В декабре 2024 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед направил в суд очередное уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны – против умершего в 1997 году в Великобритании Серафимовича - руководителя одного из подразделений вспомогательной полиции, действовавшего с 1941 по 1944 год на территории современной Гродненской области Белоруссии. Сообщалось, что Серафимович лишил жизни не менее 4 144 человек, включая 622 ребенка, в том числе заведомо малолетних. При этом, по данным генпрокуратуры, он действовал с особой жестокостью: люди уничтожались путем расстрелов из огнестрельного боевого оружия, сожжения заживо, повешения и истязаний. Уголовное дело состоит из 30 томов, по нему проходят 54 свидетеля. Руководитель следственной группы генеральной прокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа Валерий Толкачев отмечал, что уголовное дело против Серафимовича выделено в отдельное, специальное производство из дела по факту геноцида населения БССР в годы Великой Отечественной войны. По его словам, в ходе расследования генеральная прокуратура собрала неопровержимые доказательства, которые подтверждают вину Серафимовича, в том числе протоколы допросов его сослуживцев, выживших жителей деревень, иные архивные документы. В 2024 году были вынесены обвинительные приговоры участникам сожжения Хатыни Владимиру Катрюку и Константину Смовскому, они были обвинены в геноциде народа Белорусской ССР во времена Великой Отечественной войны. Приговор был вынесен без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Он отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также анонсировал рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.
https://ria.ru/20250121/genotsid-1994838191.html
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в мире, белоруссия, великобритания, гродненская область, владимир катрюк, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Белоруссия, Великобритания, Гродненская область, Владимир Катрюк, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Белоруссии рассмотрят дело пособника фашистов Серафимовича

Верховный суд Белоруссии рассмотрит дело пособника фашистов Серафимовича

CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /
Вид на здание дворца независимости в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии в четверг приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении пособника фашистов Семена Серафимовича, обвиняемого в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба суда.
"Уголовное дело в отношении Семена Серафимовича, обвиняемого в геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной войны, верховный суд Республики Беларусь начнет рассматривать по первой инстанции 6 февраля 2025 года в 10.00", - говорится в сообщении.
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В декабре 2024 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед направил в суд очередное уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны – против умершего в 1997 году в Великобритании Серафимовича - руководителя одного из подразделений вспомогательной полиции, действовавшего с 1941 по 1944 год на территории современной Гродненской области Белоруссии.
Сообщалось, что Серафимович лишил жизни не менее 4 144 человек, включая 622 ребенка, в том числе заведомо малолетних. При этом, по данным генпрокуратуры, он действовал с особой жестокостью: люди уничтожались путем расстрелов из огнестрельного боевого оружия, сожжения заживо, повешения и истязаний.
Уголовное дело состоит из 30 томов, по нему проходят 54 свидетеля. Руководитель следственной группы генеральной прокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа Валерий Толкачев отмечал, что уголовное дело против Серафимовича выделено в отдельное, специальное производство из дела по факту геноцида населения БССР в годы Великой Отечественной войны. По его словам, в ходе расследования генеральная прокуратура собрала неопровержимые доказательства, которые подтверждают вину Серафимовича, в том числе протоколы допросов его сослуживцев, выживших жителей деревень, иные архивные документы.
В 2024 году были вынесены обвинительные приговоры участникам сожжения Хатыни Владимиру Катрюку и Константину Смовскому, они были обвинены в геноциде народа Белорусской ССР во времена Великой Отечественной войны. Приговор был вынесен без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Он отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также анонсировал рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.
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