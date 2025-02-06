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Студентка МГУ оспорит штраф за интернет-травлю одногруппников - РИА Новости, 06.02.2025
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08:22 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/studentka-1997648512.html
Студентка МГУ оспорит штраф за интернет-травлю одногруппников
Студентка МГУ оспорит штраф за интернет-травлю одногруппников - РИА Новости, 06.02.2025
Студентка МГУ оспорит штраф за интернет-травлю одногруппников
Студентка МГУ Мария Дружинина, которую суд оштрафовал на 9 тысяч рублей за интернет-травлю одногруппников, заявила РИА Новости, что не признает вину и будет... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T08:22:00+03:00
2025-02-06T08:22:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Студентка МГУ Мария Дружинина, которую суд оштрафовал на 9 тысяч рублей за интернет-травлю одногруппников, заявила РИА Новости, что не признает вину и будет оспаривать судебное решение. "Решение не вступило в законную силу, подана апелляционная жалоба... Штраф я не буду выплачивать, потому что я этого не делала", - сказала студентка, подчеркнув, что будет добиваться защиты через суд и Генеральную прокуратуру. Кроме того, Дружинина рассказала, что подала жалобу уполномоченному по правам человека в Москве. Ранее мировой судья судебного участка района Ивановское Москвы оштрафовал на 9 тысяч рублей студентку МГУ за интернет-травлю одногруппников. В материалах дела указано, что девушка публиковала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" нецензурные и оскорбительные посты в отношении двух своих одногруппников. По словам Дружининой, конфликт у нее произошел с одногруппником-однофамильцем и его девушкой в апреле 2024 года, однако все оскорбления в их адрес были написаны с фейкового аккаунта, который ей не принадлежит. Она добавила, что все записи были опубликованы вечером - во время ее вечерней учебы в МГУ. Собеседник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщал, что девушка сменила свою фамилию на фамилию объекта своего интереса. Однако, по ее словам, это не так и она сменила фамилию после развода с мужем и ее выбор не связан с одногруппником.
https://ria.ru/20250120/ovcharka-1994598953.html
https://ria.ru/20250201/sud-1996748659.html
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Новости
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происшествия
Происшествия
Студентка МГУ оспорит штраф за интернет-травлю одногруппников

Студентка МГУ Дружинина оспорит штраф за интернет-травлю одногруппников

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Студентка МГУ Мария Дружинина, которую суд оштрафовал на 9 тысяч рублей за интернет-травлю одногруппников, заявила РИА Новости, что не признает вину и будет оспаривать судебное решение.
"Решение не вступило в законную силу, подана апелляционная жалоба... Штраф я не буду выплачивать, потому что я этого не делала", - сказала студентка, подчеркнув, что будет добиваться защиты через суд и Генеральную прокуратуру.
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Кроме того, Дружинина рассказала, что подала жалобу уполномоченному по правам человека в Москве.
Ранее мировой судья судебного участка района Ивановское Москвы оштрафовал на 9 тысяч рублей студентку МГУ за интернет-травлю одногруппников. В материалах дела указано, что девушка публиковала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" нецензурные и оскорбительные посты в отношении двух своих одногруппников.
По словам Дружининой, конфликт у нее произошел с одногруппником-однофамильцем и его девушкой в апреле 2024 года, однако все оскорбления в их адрес были написаны с фейкового аккаунта, который ей не принадлежит. Она добавила, что все записи были опубликованы вечером - во время ее вечерней учебы в МГУ.
Собеседник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщал, что девушка сменила свою фамилию на фамилию объекта своего интереса. Однако, по ее словам, это не так и она сменила фамилию после развода с мужем и ее выбор не связан с одногруппником.
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