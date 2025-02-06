https://ria.ru/20250206/ssha-1997849781.html

США продолжат оказывать внешнюю помощь в своих интересах, заявил Рубио

США продолжат оказывать внешнюю помощь в своих интересах, заявил Рубио - РИА Новости, 06.02.2025

США продолжат оказывать внешнюю помощь в своих интересах, заявил Рубио

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США продолжат предоставлять внешнюю помощь, но она будет отвечать национальным интересам Вашингтона и иметь... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T22:45:00+03:00

2025-02-06T22:45:00+03:00

2025-02-06T22:51:00+03:00

сша

в мире

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США продолжат предоставлять внешнюю помощь, но она будет отвечать национальным интересам Вашингтона и иметь смысл."Соединенные Штаты будут предоставлять международную помощь. Однако это будет международная помощь, которая имеет смысл и отвечает нашим национальным интересам", - сообщил он на пресс-конференции в Доминиканской республике.

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

сша

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2025

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сша, в мире, марко рубио