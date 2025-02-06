https://ria.ru/20250206/ssha-1997802563.html

СМИ: заморозка помощи USAID угрожает энергетической безопасности Украины

СМИ: заморозка помощи USAID угрожает энергетической безопасности Украины - РИА Новости, 06.02.2025

СМИ: заморозка помощи USAID угрожает энергетической безопасности Украины

Демократы в конгрессе США полагают, что решение американского президента Дональда Трампа заморозить помощь другим государствам в рамках программ агентства по... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:53:00+03:00

2025-02-06T17:53:00+03:00

2025-02-06T17:53:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Демократы в конгрессе США полагают, что решение американского президента Дональда Трампа заморозить помощь другим государствам в рамках программ агентства по международному развитию USAID может создать серьезную угрозу энергетической безопасности Украины, сообщает портал Semafor. Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США. 28 января издание Wall Street Journal сообщило, что приостановка властями Штатов помощи, вероятно, заморозит финансирование Украины на закупки американского вооружения. Впрочем, газета отметила, что это не единственный источник получения вооружения для Киева. "Заморозка администрацией Трампа финансирования иностранной помощи представляет собой серьезную угрозу энергетической безопасности Украины", - сообщает портал со ссылкой на высокопоставленных представителей Демократической партии в конгрессе США. По данным портала, USAID выделило Украине не менее 800 миллионов долларов на закупку и доставку трансформаторов, силовых кабелей, газогенераторов и другого оборудования. "Поставки аварийного энергетического оборудования застряли в Польше, а сотни экспатов, которым было поручено его внедрение, покидают Украину, поскольку не могут работать без финансирования и контроля USAID", - сообщает портал со ссылкой на западных чиновников. Остановка помощи грозит эскалацией отключений в ближайшей перспективе, утверждает Semafor. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250206/postavki-1997644802.html

https://ria.ru/20250121/pomosch-1994783711.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, агентство по международному развитию сша, вооруженные силы украины