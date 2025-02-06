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Трампа заподозрили в содействии России, пишут СМИ

Трампа заподозрили в содействии России, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2025

Трампа заподозрили в содействии России, пишут СМИ

Конгрессмены-демократы в США усмотрели в решении американского президента Дональда Трампа заморозить помощь другим государствам в рамках программ Агентства по... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:34:00+03:00

2025-02-06T17:34:00+03:00

2025-02-06T17:34:00+03:00

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агентство по международному развитию сша

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Конгрессмены-демократы в США усмотрели в решении американского президента Дональда Трампа заморозить помощь другим государствам в рамках программ Агентства по международному развитию (USAID) попытку содействия России в вопросе урегулирования на Украине, сообщает портал Semafor со ссылкой на члена комитета сената по международным отношениям Джин Шахин. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства. "У президента Трампа есть время пересмотреть этот шаг - если, конечно, его целью не является помощь России", - приводит портал слова Шахин. Как утверждает сенатор, остановка предоставления американской помощи Киеву якобы может дать России преимущество в возможных переговорах по урегулированию на Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997548530.html

https://ria.ru/20250203/pushkov-1996946529.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джин шахин, илон маск, агентство по международному развитию сша