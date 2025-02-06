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Государственные ведомства США отменили подписки на некоторые СМИ - РИА Новости, 06.02.2025
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11:35 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/ssha-1997685897.html
Государственные ведомства США отменили подписки на некоторые СМИ
Государственные ведомства США отменили подписки на некоторые СМИ - РИА Новости, 06.02.2025
Государственные ведомства США отменили подписки на некоторые СМИ
Ряд государственных ведомств США отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Ассошиэйтед Пресс, сообщает... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:35:00+03:00
2025-02-06T11:35:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ряд государственных ведомств США отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Ассошиэйтед Пресс, сообщает департамент эффективности государственного управления США (DOGE). В среду американский предприниматель Илон Маск заявил, что государственные траты на СМИ, в частности, подписки на новостное агентство Ассошиэйтед Пресс, являются растратой денег налогоплательщиков и будут сокращены. Ранее Маск также ответил на пост пользователя в соцсети X о том, что доходы от налогов граждан США, по-видимому, направляются в том числе и американской газете Politico. Миллиардер написал, что многим СМИ предстоит "загадочное падение доходов". "Руководство министерства финансов подтвердило, что их подписки на New York Times сегодня были отменены", - говорится в сообщении DOGE в соцсети X. Кроме того, DOGE отреагировал на публикацию одного из пользователей X, спросившего, действительно ли американское космическое агентство НАСА потратило около 500 тысяч долларов на подписки на Politico. "Руководство НАСА подтвердило, что сегодня это (подписки на Politico - ред.) было отменено", - сообщило ведомство. Как пишет DOGE, госдепартамент США также подтвердил отмену подписок на Ассошиэйтед Пресс. При этом, как отмечает телеканал CNN, руководство Politico в записке для сотрудников отрицает информацию о том, что получало госсредства. Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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в мире, сша, огайо, илон маск, вивек рамасвами, politico, наса
В мире, США, Огайо, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Politico, НАСА
Государственные ведомства США отменили подписки на некоторые СМИ

Ряд государственных ведомств США отменили подписки на СМИ, в том числе Politico

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ряд государственных ведомств США отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Ассошиэйтед Пресс, сообщает департамент эффективности государственного управления США (DOGE).
В среду американский предприниматель Илон Маск заявил, что государственные траты на СМИ, в частности, подписки на новостное агентство Ассошиэйтед Пресс, являются растратой денег налогоплательщиков и будут сокращены. Ранее Маск также ответил на пост пользователя в соцсети X о том, что доходы от налогов граждан США, по-видимому, направляются в том числе и американской газете Politico. Миллиардер написал, что многим СМИ предстоит "загадочное падение доходов".
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"Руководство министерства финансов подтвердило, что их подписки на New York Times сегодня были отменены", - говорится в сообщении DOGE в соцсети X.
Кроме того, DOGE отреагировал на публикацию одного из пользователей X, спросившего, действительно ли американское космическое агентство НАСА потратило около 500 тысяч долларов на подписки на Politico.
"Руководство НАСА подтвердило, что сегодня это (подписки на Politico - ред.) было отменено", - сообщило ведомство.
Как пишет DOGE, госдепартамент США также подтвердил отмену подписок на Ассошиэйтед Пресс.
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При этом, как отмечает телеканал CNN, руководство Politico в записке для сотрудников отрицает информацию о том, что получало госсредства.
Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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