Рейтинг@Mail.ru
В США минимум 40 тысяч госслужащих согласились уволиться, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 06.02.2025 (обновлено: 06:50 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/ssha-1997638412.html
В США минимум 40 тысяч госслужащих согласились уволиться, пишут СМИ
В США минимум 40 тысяч госслужащих согласились уволиться, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2025
В США минимум 40 тысяч госслужащих согласились уволиться, пишут СМИ
По меньшей мере 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T04:25:00+03:00
2025-02-06T06:50:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. По меньшей мере 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с получением восьмимесячного выходного пособия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме. В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5-10% федеральных служащих. "По меньшей мере 40 тысяч человек приняли решение принять участие в программе отложенного увольнения", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на официальное лицо. По данным телеканала, всего предложение получили приблизительно два миллиона госслужащих. При этом, как сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников из министерства образования, в руководстве ведомства предупредили, что соглашение может быть расторгнуто властями в одностороннем порядке, а в тексте соглашения будет указано, что работники отказываются от всех юридических претензий.Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщало о том, что на увольнение согласились более 20 тысяч госслужащих.
https://ria.ru/20250203/ssha-1997199252.html
https://ria.ru/20250205/tsru-1997421408.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2ef62925cbdb6df2f69c45ea9146329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США минимум 40 тысяч госслужащих согласились уволиться, пишут СМИ

CNN: не менее 40 тысяч госслужащих в США согласились на предложение уволиться

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. По меньшей мере 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с получением восьмимесячного выходного пособия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5-10% федеральных служащих.
Здание Министерства образования США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В США могут ликвидировать Минобразования
3 февраля, 23:49
"По меньшей мере 40 тысяч человек приняли решение принять участие в программе отложенного увольнения", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на официальное лицо.
По данным телеканала, всего предложение получили приблизительно два миллиона госслужащих.
При этом, как сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников из министерства образования, в руководстве ведомства предупредили, что соглашение может быть расторгнуто властями в одностороннем порядке, а в тексте соглашения будет указано, что работники отказываются от всех юридических претензий.
Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщало о том, что на увольнение согласились более 20 тысяч госслужащих.
Главный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
ЦРУ предложило всем своим работникам уволиться, пишут СМИ
Вчера, 05:31
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала