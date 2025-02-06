https://ria.ru/20250206/ssha-1997638412.html
В США минимум 40 тысяч госслужащих согласились уволиться, пишут СМИ
В США минимум 40 тысяч госслужащих согласились уволиться, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2025
В США минимум 40 тысяч госслужащих согласились уволиться, пишут СМИ
По меньшей мере 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T04:25:00+03:00
2025-02-06T04:25:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. По меньшей мере 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с получением восьмимесячного выходного пособия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме. В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5-10% федеральных служащих. "По меньшей мере 40 тысяч человек приняли решение принять участие в программе отложенного увольнения", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на официальное лицо. По данным телеканала, всего предложение получили приблизительно два миллиона госслужащих. При этом, как сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников из министерства образования, в руководстве ведомства предупредили, что соглашение может быть расторгнуто властями в одностороннем порядке, а в тексте соглашения будет указано, что работники отказываются от всех юридических претензий.Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщало о том, что на увольнение согласились более 20 тысяч госслужащих.
https://ria.ru/20250203/ssha-1997199252.html
https://ria.ru/20250205/tsru-1997421408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США минимум 40 тысяч госслужащих согласились уволиться, пишут СМИ
CNN: не менее 40 тысяч госслужащих в США согласились на предложение уволиться
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
По меньшей мере 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с получением восьмимесячного выходного пособия, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на источник в Белом доме.
В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа
предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5-10% федеральных служащих.
"По меньшей мере 40 тысяч человек приняли решение принять участие в программе отложенного увольнения", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на официальное лицо.
По данным телеканала, всего предложение получили приблизительно два миллиона госслужащих.
При этом, как сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников из министерства образования, в руководстве ведомства предупредили, что соглашение может быть расторгнуто властями в одностороннем порядке, а в тексте соглашения будет указано, что работники отказываются от всех юридических претензий.
Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщало о том, что на увольнение согласились более 20 тысяч госслужащих.