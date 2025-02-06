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Хегсет заявил Нетаньяху, что США видят в Израиле образцового союзника
Хегсет заявил Нетаньяху, что США видят в Израиле образцового союзника - РИА Новости, 06.02.2025
Хегсет заявил Нетаньяху, что США видят в Израиле образцового союзника
Министр обороны США Пит Хегсет на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон на 100% привержен безопасности Израиля,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T03:25:00+03:00
2025-02-06T03:25:00+03:00
2025-02-06T03:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон на 100% привержен безопасности Израиля, видя в нем образцового союзника на Ближнем Востоке, заявили в Пентагоне. "Министр подчеркнул нерушимую связь, существующую между Соединенными Штатами и Израилем, и дал высокую оценку Израилю как образцовому союзнику на Ближнем Востоке. Министр Хегсет подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются на сто процентов привержены безопасности Израиля", - говорится в сообщении. Указывается, что встреча Хегсета и Нетаньяху состоялась в Пентагоне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, пит хегсет, министерство обороны сша, биньямин нетаньяху, ближний восток, сша
В мире, Израиль, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Биньямин Нетаньяху, Ближний Восток, США
Хегсет заявил Нетаньяху, что США видят в Израиле образцового союзника
Министр обороны США Хегсет: США на сто процентов привержены безопасности Израиля