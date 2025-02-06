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Хегсет заявил Нетаньяху, что США видят в Израиле образцового союзника - РИА Новости, 06.02.2025
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03:25 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/ssha-1997635058.html
Хегсет заявил Нетаньяху, что США видят в Израиле образцового союзника
Хегсет заявил Нетаньяху, что США видят в Израиле образцового союзника - РИА Новости, 06.02.2025
Хегсет заявил Нетаньяху, что США видят в Израиле образцового союзника
Министр обороны США Пит Хегсет на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон на 100% привержен безопасности Израиля,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T03:25:00+03:00
2025-02-06T03:25:00+03:00
в мире
израиль
пит хегсет
министерство обороны сша
биньямин нетаньяху
ближний восток
сша
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон на 100% привержен безопасности Израиля, видя в нем образцового союзника на Ближнем Востоке, заявили в Пентагоне. "Министр подчеркнул нерушимую связь, существующую между Соединенными Штатами и Израилем, и дал высокую оценку Израилю как образцовому союзнику на Ближнем Востоке. Министр Хегсет подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются на сто процентов привержены безопасности Израиля", - говорится в сообщении. Указывается, что встреча Хегсета и Нетаньяху состоялась в Пентагоне.
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в мире, израиль, пит хегсет, министерство обороны сша, биньямин нетаньяху, ближний восток, сша
В мире, Израиль, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Биньямин Нетаньяху, Ближний Восток, США
Хегсет заявил Нетаньяху, что США видят в Израиле образцового союзника

Министр обороны США Хегсет: США на сто процентов привержены безопасности Израиля

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон на 100% привержен безопасности Израиля, видя в нем образцового союзника на Ближнем Востоке, заявили в Пентагоне.
"Министр подчеркнул нерушимую связь, существующую между Соединенными Штатами и Израилем, и дал высокую оценку Израилю как образцовому союзнику на Ближнем Востоке. Министр Хегсет подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются на сто процентов привержены безопасности Израиля", - говорится в сообщении.
Указывается, что встреча Хегсета и Нетаньяху состоялась в Пентагоне.
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В миреИзраильПит ХегсетМинистерство обороны СШАБиньямин НетаньяхуБлижний ВостокСША
 
 
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