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Страны БРИКС могут пытаться уйти от доллара, заявил глава Минфина США - РИА Новости, 06.02.2025
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00:29 06.02.2025 (обновлено: 00:47 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/ssha-1997624144.html
Страны БРИКС могут пытаться уйти от доллара, заявил глава Минфина США
Страны БРИКС могут пытаться уйти от доллара, заявил глава Минфина США - РИА Новости, 06.02.2025
Страны БРИКС могут пытаться уйти от доллара, заявил глава Минфина США
Страны БРИКС могут пытаться уйти от использования доллара, но в обозримом будущем новой резервной валюты в мире не появится, заявил министр финансов США Скотт... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T00:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Страны БРИКС могут пытаться уйти от использования доллара, но в обозримом будущем новой резервной валюты в мире не появится, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News."Эти другие страны могут говорить об этом (уходе от доллара - ред.), они могут пытаться забрать статус нашей резервной валюты. Но другой резервной валюты на горизонте нет", - сообщил он, комментируя возможное снижение роли доллара в мире и стремление БРИКС уйти от его использования.Бессент также выразил уверенность, что в мире по-прежнему нет альтернативы доллару и он сохранит статус резервной валюты.
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экономика, сша, брикс
Экономика, США, БРИКС
Страны БРИКС могут пытаться уйти от доллара, заявил глава Минфина США

Глава Минфина США Бессент уверен, что доллар сохранит статус резервной валюты

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Страны БРИКС могут пытаться уйти от использования доллара, но в обозримом будущем новой резервной валюты в мире не появится, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.
"Эти другие страны могут говорить об этом (уходе от доллара - ред.), они могут пытаться забрать статус нашей резервной валюты. Но другой резервной валюты на горизонте нет", - сообщил он, комментируя возможное снижение роли доллара в мире и стремление БРИКС уйти от его использования.
Бессент также выразил уверенность, что в мире по-прежнему нет альтернативы доллару и он сохранит статус резервной валюты.
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