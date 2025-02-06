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Страны БРИКС могут пытаться уйти от доллара, заявил глава Минфина США
Страны БРИКС могут пытаться уйти от доллара, заявил глава Минфина США - РИА Новости, 06.02.2025
Страны БРИКС могут пытаться уйти от доллара, заявил глава Минфина США
Страны БРИКС могут пытаться уйти от использования доллара, но в обозримом будущем новой резервной валюты в мире не появится, заявил министр финансов США Скотт... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T00:29:00+03:00
2025-02-06T00:29:00+03:00
2025-02-06T00:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Страны БРИКС могут пытаться уйти от использования доллара, но в обозримом будущем новой резервной валюты в мире не появится, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News."Эти другие страны могут говорить об этом (уходе от доллара - ред.), они могут пытаться забрать статус нашей резервной валюты. Но другой резервной валюты на горизонте нет", - сообщил он, комментируя возможное снижение роли доллара в мире и стремление БРИКС уйти от его использования.Бессент также выразил уверенность, что в мире по-прежнему нет альтернативы доллару и он сохранит статус резервной валюты.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, брикс
Страны БРИКС могут пытаться уйти от доллара, заявил глава Минфина США
Глава Минфина США Бессент уверен, что доллар сохранит статус резервной валюты