https://ria.ru/20250206/ssha-1997624144.html

Страны БРИКС могут пытаться уйти от доллара, заявил глава Минфина США

Страны БРИКС могут пытаться уйти от доллара, заявил глава Минфина США - РИА Новости, 06.02.2025

Страны БРИКС могут пытаться уйти от доллара, заявил глава Минфина США

Страны БРИКС могут пытаться уйти от использования доллара, но в обозримом будущем новой резервной валюты в мире не появится, заявил министр финансов США Скотт... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T00:29:00+03:00

2025-02-06T00:29:00+03:00

2025-02-06T00:47:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Страны БРИКС могут пытаться уйти от использования доллара, но в обозримом будущем новой резервной валюты в мире не появится, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News."Эти другие страны могут говорить об этом (уходе от доллара - ред.), они могут пытаться забрать статус нашей резервной валюты. Но другой резервной валюты на горизонте нет", - сообщил он, комментируя возможное снижение роли доллара в мире и стремление БРИКС уйти от его использования.Бессент также выразил уверенность, что в мире по-прежнему нет альтернативы доллару и он сохранит статус резервной валюты.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, брикс