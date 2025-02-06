Правительство выделит средства на выплаты после паводка в Оренбуржье
Правительство выделит более 187 млн рублей на выплаты после паводка в Оренбуржье
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство России направит более 187 миллионов рублей из своего резервного фонда на выплаты пострадавшим от прошлогоднего паводка в Оренбургской области, следует из распоряжения кабмина.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить в 2025 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Оренбургской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области в 2024 году (далее - чрезвычайная ситуация), бюджетные ассигнования в размере 187 130 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи и выплату единовременного пособия гражданам", - указано в распоряжении.
В частности, на выплаты в связи с полной утратой имущества первой необходимости предусмотрено 140,9 миллиона рублей, на выплаты в связи с частичной утратой имущества - 27,7 миллиона рублей, на единовременную материальную помощь гражданам - порядка 17,2 миллиона рублей. Еще 800 тысяч рублей заложено на выплату пособия гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью, 500 тысяч рублей - на единовременное пособие членам семьи гражданина, погибшего в результате ЧС.
МЧС России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных этих средств и до 1 марта 2026 года представить соответствующий доклад в правительство.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.