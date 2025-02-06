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Правительство выделит средства на выплаты после паводка в Оренбуржье - РИА Новости, 06.02.2025
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21:01 06.02.2025 (обновлено: 22:10 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/sredstva-1997840469.html
Правительство выделит средства на выплаты после паводка в Оренбуржье
Правительство выделит средства на выплаты после паводка в Оренбуржье - РИА Новости, 06.02.2025
Правительство выделит средства на выплаты после паводка в Оренбуржье
Правительство России направит более 187 миллионов рублей из своего резервного фонда на выплаты пострадавшим от прошлогоднего паводка в Оренбургской области,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T21:01:00+03:00
2025-02-06T22:10:00+03:00
оренбургская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
правительство рф
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство России направит более 187 миллионов рублей из своего резервного фонда на выплаты пострадавшим от прошлогоднего паводка в Оренбургской области, следует из распоряжения кабмина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Выделить в 2025 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Оренбургской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области в 2024 году (далее - чрезвычайная ситуация), бюджетные ассигнования в размере 187 130 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи и выплату единовременного пособия гражданам", - указано в распоряжении. В частности, на выплаты в связи с полной утратой имущества первой необходимости предусмотрено 140,9 миллиона рублей, на выплаты в связи с частичной утратой имущества - 27,7 миллиона рублей, на единовременную материальную помощь гражданам - порядка 17,2 миллиона рублей. Еще 800 тысяч рублей заложено на выплату пособия гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью, 500 тысяч рублей - на единовременное пособие членам семьи гражданина, погибшего в результате ЧС. МЧС России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных этих средств и до 1 марта 2026 года представить соответствующий доклад в правительство. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
https://ria.ru/20250206/sevastopol-1997840032.html
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оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, правительство рф, общество
Оренбургская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Правительство РФ, Общество
Правительство выделит средства на выплаты после паводка в Оренбуржье

Правительство выделит более 187 млн рублей на выплаты после паводка в Оренбуржье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство России направит более 187 миллионов рублей из своего резервного фонда на выплаты пострадавшим от прошлогоднего паводка в Оренбургской области, следует из распоряжения кабмина.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Выделить в 2025 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Оренбургской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области в 2024 году (далее - чрезвычайная ситуация), бюджетные ассигнования в размере 187 130 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи и выплату единовременного пособия гражданам", - указано в распоряжении.
В частности, на выплаты в связи с полной утратой имущества первой необходимости предусмотрено 140,9 миллиона рублей, на выплаты в связи с частичной утратой имущества - 27,7 миллиона рублей, на единовременную материальную помощь гражданам - порядка 17,2 миллиона рублей. Еще 800 тысяч рублей заложено на выплату пособия гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью, 500 тысяч рублей - на единовременное пособие членам семьи гражданина, погибшего в результате ЧС.
МЧС России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных этих средств и до 1 марта 2026 года представить соответствующий доклад в правительство.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
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