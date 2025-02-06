https://ria.ru/20250206/spros-1997720759.html

Спрос на туры в Абхазию из России начал расти

Спрос на туры в Абхазию из России начал расти - РИА Новости, 06.02.2025

Спрос на туры в Абхазию из России начал расти

Спрос россиян на путевки в Абзахию вновь начал расти после снижения интереса в декабре-январе, это связано с благоприятной новостной повесткой, сообщили в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:24:00+03:00

2025-02-06T13:24:00+03:00

2025-02-06T13:24:00+03:00

новости - туризм

абхазия

сочи

российский союз туриндустрии (рст)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Спрос россиян на путевки в Абзахию вновь начал расти после снижения интереса в декабре-январе, это связано с благоприятной новостной повесткой, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Российские туроператоры надеются, что после выборов, запланированных в Абхазии на 15 февраля, обстановка в республике полностью нормализуется и летний сезон пройдет в обычном режиме. Несмотря на снижение интереса к направлению в декабре-январе, сейчас, на фоне благоприятной новостной повестки, спрос на абхазские курорты вновь начал расти", - сообщили в союзе. Со ссылкой на туроператора "Алеан" там уточнили, что в середине января снижение спроса на отдых в Абхазии составляло более чем 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Там рассказали, что сейчас идут бронирования отелей не только на лето, но и на осень. Уточняется, что крупные объекты размещения повысили цены не более чем на 5-10%. "В дальнейшем в вопросах стоимости отельеры будут ориентироваться на спрос и загрузку объекта. Сейчас снижения цен нет", - указали в сообщении. В компании "Мультитур" также не видят значительного спада интереса к Абхазии, как и снижения цен в отелях. "Бронирования отелей на лето были перед Новым годом, сейчас идут в замедленном режиме... Как только закончатся места в Сочи, чего можно ожидать к марту, так как рынок уже близок к насыщению, прогнозируем активизацию спроса на Абхазию", - процитировали в РСТ слова представителя компании. Во второй половине ноября из-за внутриполитической ситуации в Абхазии Минэкономразвития рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в республику, а туроператорам приостановить продажу путевок и не применять штрафные санкции при отмене поездок. Досрочные президентские выборы в Абхазии состоятся 15 февраля.

https://ria.ru/20250131/aeroport-1996731435.html

https://ria.ru/20241108/abkhaziya-1982279480.html

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новости - туризм, абхазия, сочи, российский союз туриндустрии (рст), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)