"Газпром" начал поставлять Словакии газ по "Турецкому потоку"
"Газпром" начал поставлять газ для SPP по "Турецкому потоку" с февраля
Компрессорная станция. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 6 фев — РИА Новости. "Газпром" начал поставки газа в Словакию по трубопроводу "Турецкий поток", сообщило издание Dennik N.
"Газпром" начал с 1 февраля поставлять газ для SPP через южный трубопровод "Турецкий поток", сообщил глава компании Войтех Ференц. По его словам, с апреля поставки увеличатся вдвое. Контракт с "Газпром экспортом" действует до 2034 года", — говорится в публикации.
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"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.
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Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киевские власти отвергли возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами, в итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
Словакия не раз заявляла, что хотела бы сохранить возможность получать газ по украинскому маршруту. Как говорил премьер-министр Роберт Фицо, Владимир Зеленский умышленно вредит финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право. Фицо также оценивал ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС примерно в 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз, по его словам, заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.
В середине января Фицо заверил, что "Газпром" найдет способ продолжать поставки газа в Словакию.
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