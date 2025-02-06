https://ria.ru/20250206/spp-1997690088.html

"Газпром" начал поставлять Словакии газ по "Турецкому потоку"

"Газпром" начал поставлять Словакии газ по "Турецкому потоку" - РИА Новости, 06.02.2025

"Газпром" начал поставлять Словакии газ по "Турецкому потоку"

"Газпром" начал поставки газа в Словакию по трубопроводу "Турецкий поток", сообщило издание Dennik N. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:56:00+03:00

2025-02-06T11:56:00+03:00

2025-02-06T14:10:00+03:00

экономика

газпром

турецкий поток

словакия

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БРАТИСЛАВА, 6 фев — РИА Новости. "Газпром" начал поставки газа в Словакию по трубопроводу "Турецкий поток", сообщило издание Dennik N. "Газпром" начал с 1 февраля поставлять газ для SPP через южный трубопровод "Турецкий поток", сообщил глава компании Войтех Ференц. По его словам, с апреля поставки увеличатся вдвое. Контракт с "Газпром экспортом" действует до 2034 года", — говорится в публикации.По информации портала, SPP откроет на Украине дочернюю компанию и получит лицензию, чтобы иметь возможность транспортировать российский газ через украинскую территорию. В словацком энергооператоре напомнили, что закупки газа не у России, а у другого источника, были бы на 90 миллионов евро дороже.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киевские власти отвергли возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами, в итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Словакия не раз заявляла, что хотела бы сохранить возможность получать газ по украинскому маршруту. Как говорил премьер-министр Роберт Фицо, Владимир Зеленский умышленно вредит финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право. Фицо также оценивал ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС примерно в 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз, по его словам, заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.В середине января Фицо заверил, что "Газпром" найдет способ продолжать поставки газа в Словакию.

https://ria.ru/20250203/ukraina-1996886955.html

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995560524.html

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экономика, газпром, турецкий поток, словакия