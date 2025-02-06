https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997704334.html

ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 06.02.2025

ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

Подразделения группировки российских войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, противник потерял до 45 военнослужащих и... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:32:00+03:00

2025-02-06T12:32:00+03:00

2025-02-06T13:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, противник потерял до 45 военнослужащих и безэкипажный катер, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Днепровское, Янтарное и Никольское Херсонской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля и безэкипажный катер", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , вооруженные силы украины, россия, безопасность, вооруженные силы рф