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Большинство россиян поддерживают проведение СВО, показал опрос - РИА Новости, 06.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997670793.html
Большинство россиян поддерживают проведение СВО, показал опрос
Большинство россиян поддерживают проведение СВО, показал опрос - РИА Новости, 06.02.2025
Большинство россиян поддерживают проведение СВО, показал опрос
Большинство (67%) россиян скорее поддерживают проведение Россией специальной военной операции на Украине, 65% респондентов считают, что для российской войск СВО РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:40:00+03:00
2025-02-06T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
вциом
безопасность
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Большинство (67%) россиян скорее поддерживают проведение Россией специальной военной операции на Украине, 65% респондентов считают, что для российской войск СВО проходит успешно, согласно данным опроса ВЦИОМ. Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, 67% россиян поддерживают проведение Россией СВО. В феврале 2022 года этот показатель был равен 65%. Двое из десяти (19%) респондентов ответили, что скорее не поддерживают проведение спецоперации. По мнению 65% россиян, специальная военная операция для российских войск проходит скорее успешно, 17% опрошенных придерживаются противоположного мнения, а 18% затруднились ответить на этот вопрос. Телефонные опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены 28 января и 2 февраля, в каждом опросе приняли участие по 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, россия, украина, вциом, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, ВЦИОМ, Безопасность
Большинство россиян поддерживают проведение СВО, показал опрос

ВЦИОМ: 67% россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Большинство (67%) россиян скорее поддерживают проведение Россией специальной военной операции на Украине, 65% респондентов считают, что для российской войск СВО проходит успешно, согласно данным опроса ВЦИОМ.
Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, 67% россиян поддерживают проведение Россией СВО. В феврале 2022 года этот показатель был равен 65%. Двое из десяти (19%) респондентов ответили, что скорее не поддерживают проведение спецоперации.
По мнению 65% россиян, специальная военная операция для российских войск проходит скорее успешно, 17% опрошенных придерживаются противоположного мнения, а 18% затруднились ответить на этот вопрос.
Телефонные опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены 28 января и 2 февраля, в каждом опросе приняли участие по 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Ожидания — 2025 в военной сфере: успехи в СВО и переговоры по Украине
9 января, 11:16
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияУкраинаВЦИОМБезопасность
 
 
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