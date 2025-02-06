https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997670793.html

Большинство россиян поддерживают проведение СВО, показал опрос

Большинство россиян поддерживают проведение СВО, показал опрос - РИА Новости, 06.02.2025

Большинство россиян поддерживают проведение СВО, показал опрос

Большинство (67%) россиян скорее поддерживают проведение Россией специальной военной операции на Украине, 65% респондентов считают, что для российской войск СВО РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T10:40:00+03:00

2025-02-06T10:40:00+03:00

2025-02-06T10:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

украина

вциом

безопасность

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Большинство (67%) россиян скорее поддерживают проведение Россией специальной военной операции на Украине, 65% респондентов считают, что для российской войск СВО проходит успешно, согласно данным опроса ВЦИОМ. Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, 67% россиян поддерживают проведение Россией СВО. В феврале 2022 года этот показатель был равен 65%. Двое из десяти (19%) респондентов ответили, что скорее не поддерживают проведение спецоперации. По мнению 65% россиян, специальная военная операция для российских войск проходит скорее успешно, 17% опрошенных придерживаются противоположного мнения, а 18% затруднились ответить на этот вопрос. Телефонные опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены 28 января и 2 февраля, в каждом опросе приняли участие по 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250109/itogi-1992903850.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, вциом, безопасность