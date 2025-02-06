https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997668923.html

Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра

Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 06.02.2025

Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра

Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T10:52:00+03:00

2025-02-06T10:52:00+03:00

2025-02-06T10:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

константиновка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 6 фев - РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра в ДНР, видео удара оказалось в распоряжении РИА Новости. "В ходе разведки в окрестностях Часова Яра операторы бригады "Север-V" засекли группу украинских военнослужащих. По ней незамедлительно был нанесен удар. На кадрах показана часть выживших после удара бойцов ВСУ, которые попытались спрятаться, но операторы бригады контролировали каждый их шаг", - рассказали агентству в бригаде. В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Тихоновка, Белокузьминовка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка и Дачное ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

константиновка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение пехоты ВСУ у Часова Яра Уничтожение пехоты ВСУ у Часова Яра 2025-02-06T10:52 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

часов яр, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность