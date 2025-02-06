https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997668923.html
Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра
Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 06.02.2025
Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра
Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:52:00+03:00
2025-02-06T10:52:00+03:00
2025-02-06T10:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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безопасность
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ЛУГАНСК, 6 фев - РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра в ДНР, видео удара оказалось в распоряжении РИА Новости. "В ходе разведки в окрестностях Часова Яра операторы бригады "Север-V" засекли группу украинских военнослужащих. По ней незамедлительно был нанесен удар. На кадрах показана часть выживших после удара бойцов ВСУ, которые попытались спрятаться, но операторы бригады контролировали каждый их шаг", - рассказали агентству в бригаде. В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Тихоновка, Белокузьминовка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка и Дачное ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
часов яр
константиновка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Уничтожение пехоты ВСУ у Часова Яра
Уничтожение пехоты ВСУ у Часова Яра
2025-02-06T10:52
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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часов яр, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра
Артиллеристы бригады "Север-V" уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра в ДНР