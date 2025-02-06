https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997643347.html

Российские операторы дронов уничтожили 30 боевиков ВСУ у Часова Яра

Российские операторы дронов уничтожили 30 боевиков ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 06.02.2025

Российские операторы дронов уничтожили 30 боевиков ВСУ у Часова Яра

Операторы ударных БПЛА "Молния-2" уничтожили за сутки 30 боевиков ВСУ и 5 блиндажей у Часова Яра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T06:25:00+03:00

2025-02-06T06:25:00+03:00

2025-02-06T06:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 6 фев - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА "Молния-2" уничтожили за сутки 30 боевиков ВСУ и 5 блиндажей у Часова Яра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса (ДК), действующего в составе группировки войск "Юг". "За прошедшие сутки на часовярском направлении отрядом БПЛА "Буревестник" Добровольческого корпуса было уничтожено 5 блиндажей и до 30 единиц живой силы противника дронами-камикадзе "Молния-2", - заявили в пресс-службе Добровольческого корпуса. Отмечается, что "Молния-2" - усовершенствованная модель беспилотника-камикадзе "Молния-1". Модифицированная версия дрона может преодолеть расстояние до 50 километров и несет полезную нагрузку в виде взрывчатки до 9 кг. "Молния-2" развивает высокую скорость полёта, летает как на больших, так и на малых высотах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность