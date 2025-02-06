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Российские операторы дронов уничтожили 30 боевиков ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 06.02.2025
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Российские операторы дронов уничтожили 30 боевиков ВСУ у Часова Яра
Российские операторы дронов уничтожили 30 боевиков ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 06.02.2025
Российские операторы дронов уничтожили 30 боевиков ВСУ у Часова Яра
Операторы ударных БПЛА "Молния-2" уничтожили за сутки 30 боевиков ВСУ и 5 блиндажей у Часова Яра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T06:25:00+03:00
2025-02-06T06:25:00+03:00
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ЛУГАНСК, 6 фев - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА "Молния-2" уничтожили за сутки 30 боевиков ВСУ и 5 блиндажей у Часова Яра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса (ДК), действующего в составе группировки войск "Юг". "За прошедшие сутки на часовярском направлении отрядом БПЛА "Буревестник" Добровольческого корпуса было уничтожено 5 блиндажей и до 30 единиц живой силы противника дронами-камикадзе "Молния-2", - заявили в пресс-службе Добровольческого корпуса. Отмечается, что "Молния-2" - усовершенствованная модель беспилотника-камикадзе "Молния-1". Модифицированная версия дрона может преодолеть расстояние до 50 километров и несет полезную нагрузку в виде взрывчатки до 9 кг. "Молния-2" развивает высокую скорость полёта, летает как на больших, так и на малых высотах.
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские операторы дронов уничтожили 30 боевиков ВСУ у Часова Яра

Операторы "Молнии-2" уничтожили 30 боевиков ВСУ и пять блиндажей у Часова Яра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 6 фев - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА "Молния-2" уничтожили за сутки 30 боевиков ВСУ и 5 блиндажей у Часова Яра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса (ДК), действующего в составе группировки войск "Юг".
"За прошедшие сутки на часовярском направлении отрядом БПЛА "Буревестник" Добровольческого корпуса было уничтожено 5 блиндажей и до 30 единиц живой силы противника дронами-камикадзе "Молния-2", - заявили в пресс-службе Добровольческого корпуса.
Отмечается, что "Молния-2" - усовершенствованная модель беспилотника-камикадзе "Молния-1". Модифицированная версия дрона может преодолеть расстояние до 50 километров и несет полезную нагрузку в виде взрывчатки до 9 кг. "Молния-2" развивает высокую скорость полёта, летает как на больших, так и на малых высотах.
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