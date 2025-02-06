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Российский медик рассказал, как делал операцию на пункте сбора раненых - РИА Новости, 06.02.2025
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06:21 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997643180.html
Российский медик рассказал, как делал операцию на пункте сбора раненых
Российский медик рассказал, как делал операцию на пункте сбора раненых - РИА Новости, 06.02.2025
Российский медик рассказал, как делал операцию на пункте сбора раненых
Командир операционно-перевязочного взвода медицинской роты мотострелкового полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T06:21:00+03:00
2025-02-06T06:21:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Командир операционно-перевязочного взвода медицинской роты мотострелкового полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Тополь" рассказал РИА Новости, как ему однажды пришлось делать операцию прямо на пункте сбора и эвакуации раненых. "Самый интересный и запоминающий случай - это был мужчина с осколочным ранением трахеи, который поступил, самостоятельно дышать не мог. Кровотечение из второй и третьей зоны шеи было обильное. Тогда нужно было принимать какое-то решение. Мы сделали трахеостому, остановили окончательно кровотечения, перевод его на искусственную вентиляцию легких", - вспоминает "Тополь". Отдельно медик похвалил водителей, которым по разбитой дороге удалось вовремя доставить раненого бойца. Сейчас, по словам собеседника агентства, тот военнослужащий уже выздоровел и был выписан из больницы. В Минобороны РФ рассказали, что операционно-перевязочный взвод несет службу на самом опасном для военного медика участке. Пункт сбора и эвакуации раненых находится в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения, поэтому венным медикам приходится зачастую работать под обстрелами артиллерии и беспилотной авиации противника. Весь личный состав взвода награжден государственными наградами, а сам "Тополь" получил орден Мужества, отметили в МО РФ. Как признался сам медик, до начала спецоперации он работал врачом-хирургом в гражданской медицине и никогда до этого не встречался с боевыми травмами.
https://ria.ru/20250206/plennyj-1997632230.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российский медик рассказал, как делал операцию на пункте сбора раненых

Медик с позывным Тополь рассказал, как делал операцию на пункте сбора раненых

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМедик оказывает помощь
Медик оказывает помощь - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Медик оказывает помощь. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Командир операционно-перевязочного взвода медицинской роты мотострелкового полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Тополь" рассказал РИА Новости, как ему однажды пришлось делать операцию прямо на пункте сбора и эвакуации раненых.
"Самый интересный и запоминающий случай - это был мужчина с осколочным ранением трахеи, который поступил, самостоятельно дышать не мог. Кровотечение из второй и третьей зоны шеи было обильное. Тогда нужно было принимать какое-то решение. Мы сделали трахеостому, остановили окончательно кровотечения, перевод его на искусственную вентиляцию легких", - вспоминает "Тополь".
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Отдельно медик похвалил водителей, которым по разбитой дороге удалось вовремя доставить раненого бойца. Сейчас, по словам собеседника агентства, тот военнослужащий уже выздоровел и был выписан из больницы.
В Минобороны РФ рассказали, что операционно-перевязочный взвод несет службу на самом опасном для военного медика участке. Пункт сбора и эвакуации раненых находится в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения, поэтому венным медикам приходится зачастую работать под обстрелами артиллерии и беспилотной авиации противника.
Весь личный состав взвода награжден государственными наградами, а сам "Тополь" получил орден Мужества, отметили в МО РФ.
Как признался сам медик, до начала спецоперации он работал врачом-хирургом в гражданской медицине и никогда до этого не встречался с боевыми травмами.
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