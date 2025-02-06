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Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 06.02.2025
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05:16 06.02.2025 (обновлено: 08:17 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/spetsoperatsi-1997640057.html
Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области
Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 06.02.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области
Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Херсонской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T05:16:00+03:00
2025-02-06T08:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
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ГЕНИЧЕСК, 6 фев — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Херсонской области, сообщили в Минобороны."Артиллеристы-казаки группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению артиллерии, техники, укрепленных позиций и пунктов управления БПЛА ВСУ в Херсонской области. Подразделением воздушной разведки были выявлены боевики ВСУ, передвигавшиеся на автомобиле к зданию, где через несколько часов появилась антенна для управления FPV-дронами. Координаты расположения пункта управления БПЛА националистов были переданы артиллерии", — уточнили в ведомстве.Артиллеристы за считанные минуты развернули и навели орудие, а затем точным выстрелом ликвидировали объект противника.По данным Минобороны от среды, за сутки в боях с группировкой "Днепр" ВСУ потеряли до 60 военных, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия
Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области

ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ГЕНИЧЕСК, 6 фев — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Херсонской области, сообщили в Минобороны.
"Артиллеристы-казаки группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению артиллерии, техники, укрепленных позиций и пунктов управления БПЛА ВСУ в Херсонской области. Подразделением воздушной разведки были выявлены боевики ВСУ, передвигавшиеся на автомобиле к зданию, где через несколько часов появилась антенна для управления FPV-дронами. Координаты расположения пункта управления БПЛА националистов были переданы артиллерии", — уточнили в ведомстве.
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Артиллеристы за считанные минуты развернули и навели орудие, а затем точным выстрелом ликвидировали объект противника.
По данным Минобороны от среды, за сутки в боях с группировкой "Днепр" ВСУ потеряли до 60 военных, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРоссия
 
 
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