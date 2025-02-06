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В СПЧ ООН объяснили, почему США и Израиль не могут выйти из организации - РИА Новости, 06.02.2025
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12:05 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/sovet-1997693535.html
В СПЧ ООН объяснили, почему США и Израиль не могут выйти из организации
В СПЧ ООН объяснили, почему США и Израиль не могут выйти из организации - РИА Новости, 06.02.2025
В СПЧ ООН объяснили, почему США и Израиль не могут выйти из организации
США и Израиль технически не могут выйти из Совета ООН по правам человека, поскольку они не являются его членами, заявил РИА Новости пресс-секретарь СПЧ ООН... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:05:00+03:00
2025-02-06T12:05:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 6 фев - РИА Новости. США и Израиль технически не могут выйти из Совета ООН по правам человека, поскольку они не являются его членами, заявил РИА Новости пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе Израиля из Совета ООН по правам человека. "США и Израиль не являются государствами-членами Совета по правам человека ООН. Они имеют статус государства-наблюдателя. Таким образом, они технически не могут выйти из организации, членом которой они не являются", - сказал он.
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в мире, израиль, сша, дональд трамп, оон
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, ООН
В СПЧ ООН объяснили, почему США и Израиль не могут выйти из организации

Сим: США и Израиль не являются членами СПЧ ООН, поэтому не могут из него выйти

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 6 фев - РИА Новости. США и Израиль технически не могут выйти из Совета ООН по правам человека, поскольку они не являются его членами, заявил РИА Новости пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе Израиля из Совета ООН по правам человека.
"США и Израиль не являются государствами-членами Совета по правам человека ООН. Они имеют статус государства-наблюдателя. Таким образом, они технически не могут выйти из организации, членом которой они не являются", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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