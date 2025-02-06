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"Больше пяти недель". В Польше забили тревогу из-за катастрофы в зоне СВО - РИА Новости, 06.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:38 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/soch-1997641152.html
"Больше пяти недель". В Польше забили тревогу из-за катастрофы в зоне СВО
"Больше пяти недель". В Польше забили тревогу из-за катастрофы в зоне СВО - РИА Новости, 06.02.2025
"Больше пяти недель". В Польше забили тревогу из-за катастрофы в зоне СВО
Украинские военные все в большем количестве стали самовольно покидать зону боевых действий, пишет польское издание Onet. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T05:38:00+03:00
2025-02-06T05:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
польша
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украинские военные все в большем количестве стали самовольно покидать зону боевых действий, пишет польское издание Onet.В статье указывается, что на некоторых участках фронта кадровый дефицит превышает 50 процентов, который также ощущается и на учебных полигонах в Польше, использующихся для подготовки солдат ВСУ."У нас сейчас в окопах должно по идее сидеть 90 человек, потому что именно столько должно быть в роте. &lt;...&gt; А их всего 20. Ротации нет. Мой рекорд нахождения на линии фронта без ротации — больше пяти недель. У меня не было ни одного дня отдыха, чтобы хотя бы помыться", — приводит издание слова одного из украинских бойцов.Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022-2023 годы, в 2024-м против них возбудили 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250206/shantazh-1997632057.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Польша
"Больше пяти недель". В Польше забили тревогу из-за катастрофы в зоне СВО

Onet: все больше украинских военных самовольно покидают зону боевых действий

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украинские военные все в большем количестве стали самовольно покидать зону боевых действий, пишет польское издание Onet.
В статье указывается, что на некоторых участках фронта кадровый дефицит превышает 50 процентов, который также ощущается и на учебных полигонах в Польше, использующихся для подготовки солдат ВСУ.
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"У нас сейчас в окопах должно по идее сидеть 90 человек, потому что именно столько должно быть в роте. <...> А их всего 20. Ротации нет. Мой рекорд нахождения на линии фронта без ротации — больше пяти недель. У меня не было ни одного дня отдыха, чтобы хотя бы помыться", — приводит издание слова одного из украинских бойцов.
Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022-2023 годы, в 2024-м против них возбудили 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
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Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
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