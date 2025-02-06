https://ria.ru/20250206/smi-1997623348.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 06.02.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T00:15:00+03:00
2025-02-06T00:15:00+03:00
2025-02-06T00:35:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в публикации издания. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы