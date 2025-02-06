https://ria.ru/20250206/slutskij-1997730174.html

Слуцкий выразил уверенность в контактах Путина и Трампа

Слуцкий выразил уверенность в контактах Путина и Трампа - РИА Новости, 06.02.2025

Слуцкий выразил уверенность в контактах Путина и Трампа

Вероятность контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа составляет 100%, встреча может состояться скоро, считает глава комитета ГД РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:05:00+03:00

2025-02-06T14:05:00+03:00

2025-02-06T14:05:00+03:00

политика

цены на нефть

россия

сша

украина

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572771146_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_e6e07de55021ae7253fa9a086bd4277c.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вероятность контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа составляет 100%, встреча может состояться скоро, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Они абсолютно вероятны, вероятность этих контактов 100%, лидеры двух крупнейших держав на планете должны быть между собой в тесном взаимодействии", - сказал депутат журналистам. Он добавил, что контакты должны быть правильно выстроены, не должно быть случайных факторов. "Работа требует серьезной подготовки, которая, не выдам тайну, находится сегодня в продвинутой стадии", - отметил Слуцкий. Он считает, что скоро будет конкретная информация о встрече, которая будет "с конструктивными последствиями". "Для самых животрепещущих, актуальных вопросов мировой политики. Это Украина, Ближний Восток", - заключил парламентарий. Депутат добавил, что не стоит загадывать, когда именно будет встреча. "Февраль или март, давайте не будем загадывать и дадим возможность лидерам грамотно и всесторонне к ней подготовиться, но она будет скоро", - заключил он. -0-

https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html

https://ria.ru/20250124/kreml-1995313380.html

https://ria.ru/20250130/nato-1996198816.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, цены на нефть, россия, сша, украина, леонид слуцкий (политик), владимир путин, дональд трамп, госдума рф