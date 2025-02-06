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Слуцкий выразил уверенность в контактах Путина и Трампа - РИА Новости, 06.02.2025
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14:05 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/slutskij-1997730174.html
Слуцкий выразил уверенность в контактах Путина и Трампа
Слуцкий выразил уверенность в контактах Путина и Трампа - РИА Новости, 06.02.2025
Слуцкий выразил уверенность в контактах Путина и Трампа
Вероятность контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа составляет 100%, встреча может состояться скоро, считает глава комитета ГД РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:05:00+03:00
2025-02-06T14:05:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вероятность контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа составляет 100%, встреча может состояться скоро, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Они абсолютно вероятны, вероятность этих контактов 100%, лидеры двух крупнейших держав на планете должны быть между собой в тесном взаимодействии", - сказал депутат журналистам. Он добавил, что контакты должны быть правильно выстроены, не должно быть случайных факторов. "Работа требует серьезной подготовки, которая, не выдам тайну, находится сегодня в продвинутой стадии", - отметил Слуцкий. Он считает, что скоро будет конкретная информация о встрече, которая будет "с конструктивными последствиями". "Для самых животрепещущих, актуальных вопросов мировой политики. Это Украина, Ближний Восток", - заключил парламентарий. Депутат добавил, что не стоит загадывать, когда именно будет встреча. "Февраль или март, давайте не будем загадывать и дадим возможность лидерам грамотно и всесторонне к ней подготовиться, но она будет скоро", - заключил он. -0-
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политика, цены на нефть, россия, сша, украина, леонид слуцкий (политик), владимир путин, дональд трамп, госдума рф
Политика, Цены на нефть, Россия, США, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Дональд Трамп, Госдума РФ
Слуцкий выразил уверенность в контактах Путина и Трампа

Депутат Слуцкий: вероятность контактов Путина и Трампа составляет 100%

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вероятность контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа составляет 100%, встреча может состояться скоро, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Они абсолютно вероятны, вероятность этих контактов 100%, лидеры двух крупнейших держав на планете должны быть между собой в тесном взаимодействии", - сказал депутат журналистам.
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Он добавил, что контакты должны быть правильно выстроены, не должно быть случайных факторов.
"Работа требует серьезной подготовки, которая, не выдам тайну, находится сегодня в продвинутой стадии", - отметил Слуцкий.
Он считает, что скоро будет конкретная информация о встрече, которая будет "с конструктивными последствиями".
"Для самых животрепещущих, актуальных вопросов мировой политики. Это Украина, Ближний Восток", - заключил парламентарий.
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Депутат добавил, что не стоит загадывать, когда именно будет встреча.
"Февраль или март, давайте не будем загадывать и дадим возможность лидерам грамотно и всесторонне к ней подготовиться, но она будет скоро", - заключил он. -0-
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