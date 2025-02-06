СМИ: слухи о массовых увольнениях вызвали страх среди сотрудников ФБР
NBC: слухи о массовых увольнениях дестабилизировали работу ФБР
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Слухи о грозящих массовых увольнениях вызвали страх среди сотрудников ФБР и дестабилизировали их работу, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на более десяти действующих и бывших сотрудников федеральных правоохранительных органов, имеющих опыт работы в бюро.
"Первые в своем роде судебные иски, почти ежедневные служебные записки от малоизвестного исполняющего обязанности директора ФБР и ужасный страх среди агентов потерять работу отвлекли и дестабилизировали рабочую силу в ФБР", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает NBC, последние события потрясли штат сотрудников бюро так сильно, как никогда за последние десятилетия.
Ранее американское министерство юстиции потребовало от сотрудников ФБР предоставить подробную информацию о всех лицах, расследовавших беспорядки в Капитолии. Это вызвало переполох среди сотрудников ФБР, опасающихся массовых увольнений.
Телеканал CNN ранее сообщал, что сотрудники ФБР анонимно подали иск против министерства юстиции США, утверждая, что гарантированные им конституцией и законами о неприкосновенности частной жизни права были нарушены из-за пересмотра дел, связанных с беспорядками в Капитолии в 2021 году.
Шестого января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президента США, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению результатов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия.