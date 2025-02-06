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СМИ: слухи о массовых увольнениях вызвали страх среди сотрудников ФБР - РИА Новости, 06.02.2025
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09:07 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/slukhi-1997652916.html
СМИ: слухи о массовых увольнениях вызвали страх среди сотрудников ФБР
СМИ: слухи о массовых увольнениях вызвали страх среди сотрудников ФБР - РИА Новости, 06.02.2025
СМИ: слухи о массовых увольнениях вызвали страх среди сотрудников ФБР
Слухи о грозящих массовых увольнениях вызвали страх среди сотрудников ФБР и дестабилизировали их работу, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на более РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:07:00+03:00
2025-02-06T09:07:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Слухи о грозящих массовых увольнениях вызвали страх среди сотрудников ФБР и дестабилизировали их работу, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на более десяти действующих и бывших сотрудников федеральных правоохранительных органов, имеющих опыт работы в бюро. "Первые в своем роде судебные иски, почти ежедневные служебные записки от малоизвестного исполняющего обязанности директора ФБР и ужасный страх среди агентов потерять работу отвлекли и дестабилизировали рабочую силу в ФБР", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает NBC, последние события потрясли штат сотрудников бюро так сильно, как никогда за последние десятилетия. Ранее американское министерство юстиции потребовало от сотрудников ФБР предоставить подробную информацию о всех лицах, расследовавших беспорядки в Капитолии. Это вызвало переполох среди сотрудников ФБР, опасающихся массовых увольнений. Телеканал CNN ранее сообщал, что сотрудники ФБР анонимно подали иск против министерства юстиции США, утверждая, что гарантированные им конституцией и законами о неприкосновенности частной жизни права были нарушены из-за пересмотра дел, связанных с беспорядками в Капитолии в 2021 году. Шестого января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президента США, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению результатов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия.
https://ria.ru/20250202/fbr-1996853185.html
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в мире, сша, дональд трамп, фбр, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, ФБР, NBC
СМИ: слухи о массовых увольнениях вызвали страх среди сотрудников ФБР

NBC: слухи о массовых увольнениях дестабилизировали работу ФБР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Слухи о грозящих массовых увольнениях вызвали страх среди сотрудников ФБР и дестабилизировали их работу, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на более десяти действующих и бывших сотрудников федеральных правоохранительных органов, имеющих опыт работы в бюро.
"Первые в своем роде судебные иски, почти ежедневные служебные записки от малоизвестного исполняющего обязанности директора ФБР и ужасный страх среди агентов потерять работу отвлекли и дестабилизировали рабочую силу в ФБР", - говорится в сообщении телеканала.
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
ФБР отказало в содействии увольнению агентов по делу о штурме Капитолия
2 февраля, 03:18
Как отмечает NBC, последние события потрясли штат сотрудников бюро так сильно, как никогда за последние десятилетия.
Ранее американское министерство юстиции потребовало от сотрудников ФБР предоставить подробную информацию о всех лицах, расследовавших беспорядки в Капитолии. Это вызвало переполох среди сотрудников ФБР, опасающихся массовых увольнений.
Телеканал CNN ранее сообщал, что сотрудники ФБР анонимно подали иск против министерства юстиции США, утверждая, что гарантированные им конституцией и законами о неприкосновенности частной жизни права были нарушены из-за пересмотра дел, связанных с беспорядками в Капитолии в 2021 году.
Шестого января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президента США, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению результатов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия.
Штурм Капитолия - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
СМИ: в США уволили прокуроров, занимавшихся делом о штурме Капитолия
1 февраля, 04:23
 
В миреСШАДональд ТрампФБРNBC
 
 
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