https://ria.ru/20250206/slukhi-1997652916.html

СМИ: слухи о массовых увольнениях вызвали страх среди сотрудников ФБР

СМИ: слухи о массовых увольнениях вызвали страх среди сотрудников ФБР - РИА Новости, 06.02.2025

СМИ: слухи о массовых увольнениях вызвали страх среди сотрудников ФБР

Слухи о грозящих массовых увольнениях вызвали страх среди сотрудников ФБР и дестабилизировали их работу, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на более РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:07:00+03:00

2025-02-06T09:07:00+03:00

2025-02-06T09:07:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Слухи о грозящих массовых увольнениях вызвали страх среди сотрудников ФБР и дестабилизировали их работу, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на более десяти действующих и бывших сотрудников федеральных правоохранительных органов, имеющих опыт работы в бюро. "Первые в своем роде судебные иски, почти ежедневные служебные записки от малоизвестного исполняющего обязанности директора ФБР и ужасный страх среди агентов потерять работу отвлекли и дестабилизировали рабочую силу в ФБР", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает NBC, последние события потрясли штат сотрудников бюро так сильно, как никогда за последние десятилетия. Ранее американское министерство юстиции потребовало от сотрудников ФБР предоставить подробную информацию о всех лицах, расследовавших беспорядки в Капитолии. Это вызвало переполох среди сотрудников ФБР, опасающихся массовых увольнений. Телеканал CNN ранее сообщал, что сотрудники ФБР анонимно подали иск против министерства юстиции США, утверждая, что гарантированные им конституцией и законами о неприкосновенности частной жизни права были нарушены из-за пересмотра дел, связанных с беспорядками в Капитолии в 2021 году. Шестого января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президента США, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению результатов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия.

https://ria.ru/20250202/fbr-1996853185.html

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в мире, сша, дональд трамп, фбр, nbc