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В Волгоградской области мужчину и женщину нашли зарезанными в квартире
В Волгоградской области мужчину и женщину нашли зарезанными в квартире - РИА Новости, 06.02.2025
В Волгоградской области мужчину и женщину нашли зарезанными в квартире
Тела мужчины и женщины нашли в квартире в городе Волжском в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по региону. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T21:43:00+03:00
2025-02-06T21:43:00+03:00
2025-02-06T22:15:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 6 фев — РИА Новости. Тела мужчины и женщины нашли в квартире в городе Волжском в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по региону. "Вечером 6 февраля 2025 года в одной из квартир дома, расположенного на улице Оломоуцкой города Волжского, обнаружены тела местного жителя и его знакомой. Согласно предварительным данным экспертов, смерть обоих наступила в результате нескольких колото-резаных ранений в различные части тела", — уточнили в ведомстве. Следователи возбудили дело по статье об убийстве двух и более лиц.
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Происшествия, Волгоградская область, Волжский, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Волгоградской области мужчину и женщину нашли зарезанными в квартире
СК: в волгоградском Волжском нашли тела зарезанных в квартире мужчины и женщины