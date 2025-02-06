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В Волгоградской области мужчину и женщину нашли зарезанными в квартире

В Волгоградской области мужчину и женщину нашли зарезанными в квартире - РИА Новости, 06.02.2025

В Волгоградской области мужчину и женщину нашли зарезанными в квартире

Тела мужчины и женщины нашли в квартире в городе Волжском в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по региону. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T21:43:00+03:00

2025-02-06T21:43:00+03:00

2025-02-06T22:15:00+03:00

происшествия

волгоградская область

волжский

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОЛГОГРАД, 6 фев — РИА Новости. Тела мужчины и женщины нашли в квартире в городе Волжском в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по региону. "Вечером 6 февраля 2025 года в одной из квартир дома, расположенного на улице Оломоуцкой города Волжского, обнаружены тела местного жителя и его знакомой. Согласно предварительным данным экспертов, смерть обоих наступила в результате нескольких колото-резаных ранений в различные части тела", — уточнили в ведомстве. Следователи возбудили дело по статье об убийстве двух и более лиц.

https://ria.ru/20250203/muzhchina-1996999007.html

волгоградская область

волжский

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происшествия, волгоградская область, волжский, следственный комитет россии (ск рф), россия