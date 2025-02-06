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В Волгоградской области мужчину и женщину нашли зарезанными в квартире - РИА Новости, 06.02.2025
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21:43 06.02.2025 (обновлено: 22:15 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/sk-1997844095.html
В Волгоградской области мужчину и женщину нашли зарезанными в квартире
В Волгоградской области мужчину и женщину нашли зарезанными в квартире - РИА Новости, 06.02.2025
В Волгоградской области мужчину и женщину нашли зарезанными в квартире
Тела мужчины и женщины нашли в квартире в городе Волжском в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по региону. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T21:43:00+03:00
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происшествия
волгоградская область
волжский
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОЛГОГРАД, 6 фев — РИА Новости. Тела мужчины и женщины нашли в квартире в городе Волжском в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по региону. "Вечером 6 февраля 2025 года в одной из квартир дома, расположенного на улице Оломоуцкой города Волжского, обнаружены тела местного жителя и его знакомой. Согласно предварительным данным экспертов, смерть обоих наступила в результате нескольких колото-резаных ранений в различные части тела", — уточнили в ведомстве. Следователи возбудили дело по статье об убийстве двух и более лиц.
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волгоградская область
волжский
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происшествия, волгоградская область, волжский, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Волгоградская область, Волжский, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Волгоградской области мужчину и женщину нашли зарезанными в квартире

СК: в волгоградском Волжском нашли тела зарезанных в квартире мужчины и женщины

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОЛГОГРАД, 6 фев — РИА Новости. Тела мужчины и женщины нашли в квартире в городе Волжском в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по региону.
«
"Вечером 6 февраля 2025 года в одной из квартир дома, расположенного на улице Оломоуцкой города Волжского, обнаружены тела местного жителя и его знакомой. Согласно предварительным данным экспертов, смерть обоих наступила в результате нескольких колото-резаных ранений в различные части тела", — уточнили в ведомстве.
Следователи возбудили дело по статье об убийстве двух и более лиц.
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ПроисшествияВолгоградская областьВолжскийСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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