https://ria.ru/20250206/shtentsel-1997648671.html

"Ночные волки" предложили назвать улицу в Москве именем антифашиста

"Ночные волки" предложили назвать улицу в Москве именем антифашиста - РИА Новости, 06.02.2025

"Ночные волки" предложили назвать улицу в Москве именем антифашиста

Всероссийский мотоклуб "Ночные волки" предлагает назвать улицу в Москве или на воссоединившихся с Россией территориях именем немецкого антифашиста Эрхарда... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T08:22:00+03:00

2025-02-06T08:22:00+03:00

2025-02-06T08:22:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Всероссийский мотоклуб "Ночные волки" предлагает назвать улицу в Москве или на воссоединившихся с Россией территориях именем немецкого антифашиста Эрхарда Штенцеля. "Ночные волки" выступают с инициативой увековечить имя немецкого ветерана Эрхарда Штенцеля в России. Предлагаем назвать одну из улиц Москвы или... освобожденных территорий в память о ветеране", - сообщили РИА Новости в мотоклубе. Штенцель во время Второй мировой войны дезертировал из вермахта во Франции и стал бойцом французского движения сопротивления, был принят в коммунистическую партию Франции. После войны жил и работал в Восточной Германии. Умер в 2021 году. Пятого февраля 2025 года Штенцелю исполнилось бы 100 лет. Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов ("Хирург") сообщил в четверг, что в этот день байкеры из многих европейских стран приехали к могиле Штенцеля.

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