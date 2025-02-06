https://ria.ru/20250206/shtentsel-1997648671.html
"Ночные волки" предложили назвать улицу в Москве именем антифашиста
"Ночные волки" предложили назвать улицу в Москве именем антифашиста - РИА Новости, 06.02.2025
"Ночные волки" предложили назвать улицу в Москве именем антифашиста
Всероссийский мотоклуб "Ночные волки" предлагает назвать улицу в Москве или на воссоединившихся с Россией территориях именем немецкого антифашиста Эрхарда... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T08:22:00+03:00
2025-02-06T08:22:00+03:00
2025-02-06T08:22:00+03:00
общество
москва
россия
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780883424_0:264:2560:1704_1920x0_80_0_0_1d5072744fafb202658e3d60e83a3d9a.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Всероссийский мотоклуб "Ночные волки" предлагает назвать улицу в Москве или на воссоединившихся с Россией территориях именем немецкого антифашиста Эрхарда Штенцеля. "Ночные волки" выступают с инициативой увековечить имя немецкого ветерана Эрхарда Штенцеля в России. Предлагаем назвать одну из улиц Москвы или... освобожденных территорий в память о ветеране", - сообщили РИА Новости в мотоклубе. Штенцель во время Второй мировой войны дезертировал из вермахта во Франции и стал бойцом французского движения сопротивления, был принят в коммунистическую партию Франции. После войны жил и работал в Восточной Германии. Умер в 2021 году. Пятого февраля 2025 года Штенцелю исполнилось бы 100 лет. Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов ("Хирург") сообщил в четверг, что в этот день байкеры из многих европейских стран приехали к могиле Штенцеля.
https://ria.ru/20241220/hor-1990305066.html
москва
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780883424_13:0:2285:1704_1920x0_80_0_0_c751536ab3f9a3b8085bc1ebaf2a6192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, франция
Общество, Москва, Россия, Франция
"Ночные волки" предложили назвать улицу в Москве именем антифашиста
"Ночные волки" предложили назвать улицу именем немецкого антифашиста Штенцеля