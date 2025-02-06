Рейтинг@Mail.ru
"Ночные волки" предложили назвать улицу в Москве именем антифашиста - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/shtentsel-1997648671.html
"Ночные волки" предложили назвать улицу в Москве именем антифашиста
"Ночные волки" предложили назвать улицу в Москве именем антифашиста - РИА Новости, 06.02.2025
"Ночные волки" предложили назвать улицу в Москве именем антифашиста
Всероссийский мотоклуб "Ночные волки" предлагает назвать улицу в Москве или на воссоединившихся с Россией территориях именем немецкого антифашиста Эрхарда... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T08:22:00+03:00
2025-02-06T08:22:00+03:00
общество
москва
россия
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780883424_0:264:2560:1704_1920x0_80_0_0_1d5072744fafb202658e3d60e83a3d9a.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Всероссийский мотоклуб "Ночные волки" предлагает назвать улицу в Москве или на воссоединившихся с Россией территориях именем немецкого антифашиста Эрхарда Штенцеля. "Ночные волки" выступают с инициативой увековечить имя немецкого ветерана Эрхарда Штенцеля в России. Предлагаем назвать одну из улиц Москвы или... освобожденных территорий в память о ветеране", - сообщили РИА Новости в мотоклубе. Штенцель во время Второй мировой войны дезертировал из вермахта во Франции и стал бойцом французского движения сопротивления, был принят в коммунистическую партию Франции. После войны жил и работал в Восточной Германии. Умер в 2021 году. Пятого февраля 2025 года Штенцелю исполнилось бы 100 лет. Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов ("Хирург") сообщил в четверг, что в этот день байкеры из многих европейских стран приехали к могиле Штенцеля.
https://ria.ru/20241220/hor-1990305066.html
москва
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780883424_13:0:2285:1704_1920x0_80_0_0_c751536ab3f9a3b8085bc1ebaf2a6192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, франция
Общество, Москва, Россия, Франция
"Ночные волки" предложили назвать улицу в Москве именем антифашиста

"Ночные волки" предложили назвать улицу именем немецкого антифашиста Штенцеля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники мотопробега в честь открытия мотосезона в Москве
Участники мотопробега в честь открытия мотосезона в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Участники мотопробега в честь открытия мотосезона в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Всероссийский мотоклуб "Ночные волки" предлагает назвать улицу в Москве или на воссоединившихся с Россией территориях именем немецкого антифашиста Эрхарда Штенцеля.
"Ночные волки" выступают с инициативой увековечить имя немецкого ветерана Эрхарда Штенцеля в России. Предлагаем назвать одну из улиц Москвы или... освобожденных территорий в память о ветеране", - сообщили РИА Новости в мотоклубе.
Штенцель во время Второй мировой войны дезертировал из вермахта во Франции и стал бойцом французского движения сопротивления, был принят в коммунистическую партию Франции. После войны жил и работал в Восточной Германии. Умер в 2021 году.
Пятого февраля 2025 года Штенцелю исполнилось бы 100 лет. Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов ("Хирург") сообщил в четверг, что в этот день байкеры из многих европейских стран приехали к могиле Штенцеля.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Кубанский казачий хор рассказал, как пел для Шредера на немецком языке
20 декабря 2024, 06:28
 
ОбществоМоскваРоссияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала