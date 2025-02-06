https://ria.ru/20250206/shantazh-1997632057.html

В Британии пришли в ярость из-за дерзкого ультиматума Зеленского по газу

В Британии пришли в ярость из-за дерзкого ультиматума Зеленского по газу - РИА Новости, 06.02.2025

В Британии пришли в ярость из-за дерзкого ультиматума Зеленского по газу

Шантажируя Россию транзитом газа, Владимир Зеленский все больше погружается в мир фантазий, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T02:29:00+03:00

2025-02-06T02:29:00+03:00

2025-02-06T02:29:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Шантажируя Россию транзитом газа, Владимир Зеленский все больше погружается в мир фантазий, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Складывается ощущение, что руководство в Киеве все больше отрывается от реальности, и Зеленский погружается в мир фантазий, что он может шантажировать русских, остановив транзит газа", — рассказал аналитик.По его словам, решение Зеленского по транспортировке топлива вызвано его одержимостью вновь заполучить Запорожскую АЭС, которая находится под контролем России."Это вызывает вопросы о компетенции (на первый взгляд. — Прим. ред.) очень вежливого человека, который принимает эти очень странные решения", — добавил он."Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 утра 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20250205/ssha-1997608273.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, запорожская аэс