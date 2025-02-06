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В Британии пришли в ярость из-за дерзкого ультиматума Зеленского по газу - РИА Новости, 06.02.2025
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02:29 06.02.2025
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В Британии пришли в ярость из-за дерзкого ультиматума Зеленского по газу
В Британии пришли в ярость из-за дерзкого ультиматума Зеленского по газу - РИА Новости, 06.02.2025
В Британии пришли в ярость из-за дерзкого ультиматума Зеленского по газу
Шантажируя Россию транзитом газа, Владимир Зеленский все больше погружается в мир фантазий, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T02:29:00+03:00
2025-02-06T02:29:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Шантажируя Россию транзитом газа, Владимир Зеленский все больше погружается в мир фантазий, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Складывается ощущение, что руководство в Киеве все больше отрывается от реальности, и Зеленский погружается в мир фантазий, что он может шантажировать русских, остановив транзит газа", — рассказал аналитик.По его словам, решение Зеленского по транспортировке топлива вызвано его одержимостью вновь заполучить Запорожскую АЭС, которая находится под контролем России."Это вызывает вопросы о компетенции (на первый взгляд. — Прим. ред.) очень вежливого человека, который принимает эти очень странные решения", — добавил он."Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 утра 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС
В Британии пришли в ярость из-за дерзкого ультиматума Зеленского по газу

Меркурис: шантажируя РФ газом, Зеленский все больше теряет связь с реальностью

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Шантажируя Россию транзитом газа, Владимир Зеленский все больше погружается в мир фантазий, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Складывается ощущение, что руководство в Киеве все больше отрывается от реальности, и Зеленский погружается в мир фантазий, что он может шантажировать русских, остановив транзит газа", — рассказал аналитик.
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По его словам, решение Зеленского по транспортировке топлива вызвано его одержимостью вновь заполучить Запорожскую АЭС, которая находится под контролем России.
«
"Это вызывает вопросы о компетенции (на первый взгляд. — Прим. ред.) очень вежливого человека, который принимает эти очень странные решения", — добавил он.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 утра 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭС
 
 
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