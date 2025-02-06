https://ria.ru/20250206/sarkisyan-1997789150.html

Началась церемония прощания с Саркисяном

Началась церемония прощания с Саркисяном - РИА Новости, 06.02.2025

Началась церемония прощания с Саркисяном

Церемония прощания с основателем добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Арменом Саркисяном, погибшим при взрыве в ЖК "Алые паруса", проходит на Троекуровском... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:13:00+03:00

2025-02-06T17:13:00+03:00

2025-02-06T17:16:00+03:00

происшествия

россия

армен саркисян (днр)

взрыв в жк "алые паруса" в москве

москва

троекуровское кладбище

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Церемония прощания с основателем добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Арменом Саркисяном, погибшим при взрыве в ЖК "Алые паруса", проходит на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На месте усилены меры безопасности, машины ДПС патрулируют въезд на парковку. На территории находятся несколько полицейских автобусов, стоят рамки металлоискателей, к охране подключен СОБР, а также служебные собаки. С погибшим пришли проститься больше сотни человек. В понедельник утром в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице прогремел взрыв: сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. По словам представителя экстренных служб, его мощность составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, несмотря на предоставленную помощь, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".

https://ria.ru/20250205/sarkisyan-1997577022.html

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Церемония прощания с основателем батальона "Арбат" Арменом Саркисяном на Троекуровском кладбище Церемония прощания с основателем батальона "Арбат", погибшим при взрыве в ЖК "Алые паруса", проходит на Троекуровском кладбище. 2025-02-06T17:13 true PT0M06S

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происшествия, россия, армен саркисян (днр), взрыв в жк "алые паруса" в москве, москва, троекуровское кладбище