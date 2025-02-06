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Началась церемония прощания с Саркисяном - РИА Новости, 06.02.2025
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17:13 06.02.2025 (обновлено: 17:16 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/sarkisyan-1997789150.html
Началась церемония прощания с Саркисяном
Началась церемония прощания с Саркисяном - РИА Новости, 06.02.2025
Началась церемония прощания с Саркисяном
Церемония прощания с основателем добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Арменом Саркисяном, погибшим при взрыве в ЖК "Алые паруса", проходит на Троекуровском... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:13:00+03:00
2025-02-06T17:16:00+03:00
происшествия
россия
армен саркисян (днр)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
москва
троекуровское кладбище
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Церемония прощания с основателем добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Арменом Саркисяном, погибшим при взрыве в ЖК "Алые паруса", проходит на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На месте усилены меры безопасности, машины ДПС патрулируют въезд на парковку. На территории находятся несколько полицейских автобусов, стоят рамки металлоискателей, к охране подключен СОБР, а также служебные собаки. С погибшим пришли проститься больше сотни человек. В понедельник утром в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице прогремел взрыв: сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. По словам представителя экстренных служб, его мощность составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, несмотря на предоставленную помощь, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
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Церемония прощания с основателем батальона "Арбат" Арменом Саркисяном на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с основателем батальона "Арбат", погибшим при взрыве в ЖК "Алые паруса", проходит на Троекуровском кладбище.
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происшествия, россия, армен саркисян (днр), взрыв в жк "алые паруса" в москве, москва, троекуровское кладбище
Происшествия, Россия, Армен Саркисян (ДНР), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Москва, Троекуровское кладбище
Началась церемония прощания с Саркисяном

На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с Арменом Саркисяном

© Фото : Федерация Бокса ДНРАрмен Саркисян
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : Федерация Бокса ДНР
Армен Саркисян. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Церемония прощания с основателем добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Арменом Саркисяном, погибшим при взрыве в ЖК "Алые паруса", проходит на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
На месте усилены меры безопасности, машины ДПС патрулируют въезд на парковку. На территории находятся несколько полицейских автобусов, стоят рамки металлоискателей, к охране подключен СОБР, а также служебные собаки.
С погибшим пришли проститься больше сотни человек.
В понедельник утром в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице прогремел взрыв: сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. По словам представителя экстренных служб, его мощность составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, несмотря на предоставленную помощь, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Установлен возможный пособник в деле об убийстве Саркисяна
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ПроисшествияРоссияАрмен Саркисян (ДНР)Взрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеМоскваТроекуровское кладбище
 
 
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