https://ria.ru/20250206/samolety-1997651947.html

В Комсомольске-на-Амуре построят комплекс для сбора двигателей SJ-100

В Комсомольске-на-Амуре построят комплекс для сбора двигателей SJ-100 - РИА Новости, 06.02.2025

В Комсомольске-на-Амуре построят комплекс для сбора двигателей SJ-100

Компания "Яковлев" планирует построить в Комсомольске-на-Амуре логистический центр со сборочным участком двигателей самолётов Superjet 100 (SJ-100), сообщил... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T08:59:00+03:00

2025-02-06T08:59:00+03:00

2025-02-06T10:13:00+03:00

экономика

комсомольск-на-амуре

москва

дмитрий демешин

вадим бадеха

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

гражданские самолеты сухого

sj-100

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997664733_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_618a26a435e83f8278e35956ab7be25a.jpg

ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. Компания "Яковлев" планирует построить в Комсомольске-на-Амуре логистический центр со сборочным участком двигателей самолётов Superjet 100 (SJ-100), сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале."В Комсомольске-на-Амуре ПАО "Яковлев" планирует построить логистический центр площадью около 10 тысяч квадратных метров. Это будет складской комплекс со сборочным участком двигателей самолётов SJ-100", - написал Демешин. Глава региона отметил, что детали проекта он обсудил в Москве с гендиректором Объединённой авиастроительной корпорации Вадимом Бадехой. "Он рассказал, что в Комсомольске-на-Амуре создан первый в России центр специализации по сборке дверей и люков гражданских авиалайнеров МС-21, SJ-100, Ил-114, Ту-214", - отметил губернатор. ПАО "Яковлев" намерено наращивать выпуск самолётов, именно поэтому расширяет производственную базу в городе, уточнил Демешин. "И мы такие планы только приветствуем! Технологический суверенитет - основа будущего Хабаровского края и нашей страны. Мы открыты для сотрудничества и готовы оказать всю необходимую поддержку в создании новых мощностей и новых рабочих мест на территории региона", - заключил губернатор Хабаровского края. SJ-100 - ближнемагистральный реактивный самолет нового поколения. Лайнер востребован на российском рынке благодаря гармоничному сочетанию дальности, вместимости и комфорта. Самолет разработан компанией "Гражданские самолеты Сухого", которая с 17 февраля 2020 года является филиалом ПАО "Яковлев" - "Региональные самолёты". Самолет по уровню предлагаемого пассажирам комфорта сопоставим с магистральными авиалайнерами - за счет удачной схемы расположения кресел и вместительных багажных полок. SJ-100 стал первым российским самолетом, который полностью спроектирован на основе цифровых технологий. Это первый 100-местный самолет, на котором установлена полноценная цифровая электродистанционная система управления (fly-by-wire). В настоящее время проект проходит программу импортозамещения и оснащения отечественными системами и агрегатами. Самолет в новом облике получил название SJ-100. Первый полет самолета состоялся в 2008 году.

https://realty.ria.ru/20240905/omsk-1970761736.html

https://realty.ria.ru/20240823/wildberries-1968048214.html

комсомольск-на-амуре

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, комсомольск-на-амуре, москва, дмитрий демешин, вадим бадеха, объединенная авиастроительная корпорация (оак), гражданские самолеты сухого, sj-100, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21