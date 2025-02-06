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В Комсомольске-на-Амуре построят комплекс для сбора двигателей SJ-100 - РИА Новости, 06.02.2025
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Хабаровский край
 
08:59 06.02.2025 (обновлено: 10:13 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/samolety-1997651947.html
В Комсомольске-на-Амуре построят комплекс для сбора двигателей SJ-100
В Комсомольске-на-Амуре построят комплекс для сбора двигателей SJ-100 - РИА Новости, 06.02.2025
В Комсомольске-на-Амуре построят комплекс для сбора двигателей SJ-100
Компания "Яковлев" планирует построить в Комсомольске-на-Амуре логистический центр со сборочным участком двигателей самолётов Superjet 100 (SJ-100), сообщил... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T08:59:00+03:00
2025-02-06T10:13:00+03:00
экономика
комсомольск-на-амуре
москва
дмитрий демешин
вадим бадеха
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
гражданские самолеты сухого
sj-100
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ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. Компания "Яковлев" планирует построить в Комсомольске-на-Амуре логистический центр со сборочным участком двигателей самолётов Superjet 100 (SJ-100), сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале."В Комсомольске-на-Амуре ПАО "Яковлев" планирует построить логистический центр площадью около 10 тысяч квадратных метров. Это будет складской комплекс со сборочным участком двигателей самолётов SJ-100", - написал Демешин. Глава региона отметил, что детали проекта он обсудил в Москве с гендиректором Объединённой авиастроительной корпорации Вадимом Бадехой. "Он рассказал, что в Комсомольске-на-Амуре создан первый в России центр специализации по сборке дверей и люков гражданских авиалайнеров МС-21, SJ-100, Ил-114, Ту-214", - отметил губернатор. ПАО "Яковлев" намерено наращивать выпуск самолётов, именно поэтому расширяет производственную базу в городе, уточнил Демешин. "И мы такие планы только приветствуем! Технологический суверенитет - основа будущего Хабаровского края и нашей страны. Мы открыты для сотрудничества и готовы оказать всю необходимую поддержку в создании новых мощностей и новых рабочих мест на территории региона", - заключил губернатор Хабаровского края. SJ-100 - ближнемагистральный реактивный самолет нового поколения. Лайнер востребован на российском рынке благодаря гармоничному сочетанию дальности, вместимости и комфорта. Самолет разработан компанией "Гражданские самолеты Сухого", которая с 17 февраля 2020 года является филиалом ПАО "Яковлев" - "Региональные самолёты". Самолет по уровню предлагаемого пассажирам комфорта сопоставим с магистральными авиалайнерами - за счет удачной схемы расположения кресел и вместительных багажных полок. SJ-100 стал первым российским самолетом, который полностью спроектирован на основе цифровых технологий. Это первый 100-местный самолет, на котором установлена полноценная цифровая электродистанционная система управления (fly-by-wire). В настоящее время проект проходит программу импортозамещения и оснащения отечественными системами и агрегатами. Самолет в новом облике получил название SJ-100. Первый полет самолета состоялся в 2008 году.
https://realty.ria.ru/20240905/omsk-1970761736.html
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экономика, комсомольск-на-амуре, москва, дмитрий демешин, вадим бадеха, объединенная авиастроительная корпорация (оак), гражданские самолеты сухого, sj-100, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21
Экономика, Комсомольск-на-Амуре, Москва, Дмитрий Демешин, Вадим Бадеха, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Гражданские самолеты Сухого, SJ-100, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21, Хабаровский край
В Комсомольске-на-Амуре построят комплекс для сбора двигателей SJ-100

Демешин: в Комсомольске-на-Амуре построят комплекс для сбора двигателей SJ-100

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный директор ОАК Вадим Бадеха
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный директор ОАК Вадим Бадеха - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный директор ОАК Вадим Бадеха
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ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. Компания "Яковлев" планирует построить в Комсомольске-на-Амуре логистический центр со сборочным участком двигателей самолётов Superjet 100 (SJ-100), сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.
Комсомольске-на-Амуре ПАО "Яковлев" планирует построить логистический центр площадью около 10 тысяч квадратных метров. Это будет складской комплекс со сборочным участком двигателей самолётов SJ-100", - написал Демешин.
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5 сентября 2024, 11:02
Глава региона отметил, что детали проекта он обсудил в Москве с гендиректором Объединённой авиастроительной корпорации Вадимом Бадехой.
"Он рассказал, что в Комсомольске-на-Амуре создан первый в России центр специализации по сборке дверей и люков гражданских авиалайнеров МС-21, SJ-100, Ил-114, Ту-214", - отметил губернатор.
ПАО "Яковлев" намерено наращивать выпуск самолётов, именно поэтому расширяет производственную базу в городе, уточнил Демешин.
"И мы такие планы только приветствуем! Технологический суверенитет - основа будущего Хабаровского края и нашей страны. Мы открыты для сотрудничества и готовы оказать всю необходимую поддержку в создании новых мощностей и новых рабочих мест на территории региона", - заключил губернатор Хабаровского края.
SJ-100 - ближнемагистральный реактивный самолет нового поколения. Лайнер востребован на российском рынке благодаря гармоничному сочетанию дальности, вместимости и комфорта. Самолет разработан компанией "Гражданские самолеты Сухого", которая с 17 февраля 2020 года является филиалом ПАО "Яковлев" - "Региональные самолёты". Самолет по уровню предлагаемого пассажирам комфорта сопоставим с магистральными авиалайнерами - за счет удачной схемы расположения кресел и вместительных багажных полок. SJ-100 стал первым российским самолетом, который полностью спроектирован на основе цифровых технологий. Это первый 100-местный самолет, на котором установлена полноценная цифровая электродистанционная система управления (fly-by-wire). В настоящее время проект проходит программу импортозамещения и оснащения отечественными системами и агрегатами. Самолет в новом облике получил название SJ-100. Первый полет самолета состоялся в 2008 году.
Склад - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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23 августа 2024, 14:50
 
Хабаровский крайЭкономикаКомсомольск-на-АмуреМоскваДмитрий ДемешинВадим БадехаОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Гражданские самолеты СухогоSJ-100Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)МС-21
 
 
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