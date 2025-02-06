В Комсомольске-на-Амуре построят комплекс для сбора двигателей SJ-100
Демешин: в Комсомольске-на-Амуре построят комплекс для сбора двигателей SJ-100
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный директор ОАК Вадим Бадеха
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный директор ОАК Вадим Бадеха
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ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. Компания "Яковлев" планирует построить в Комсомольске-на-Амуре логистический центр со сборочным участком двигателей самолётов Superjet 100 (SJ-100), сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.
"В Комсомольске-на-Амуре ПАО "Яковлев" планирует построить логистический центр площадью около 10 тысяч квадратных метров. Это будет складской комплекс со сборочным участком двигателей самолётов SJ-100", - написал Демешин.
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Глава региона отметил, что детали проекта он обсудил в Москве с гендиректором Объединённой авиастроительной корпорации Вадимом Бадехой.
"Он рассказал, что в Комсомольске-на-Амуре создан первый в России центр специализации по сборке дверей и люков гражданских авиалайнеров МС-21, SJ-100, Ил-114, Ту-214", - отметил губернатор.
ПАО "Яковлев" намерено наращивать выпуск самолётов, именно поэтому расширяет производственную базу в городе, уточнил Демешин.
"И мы такие планы только приветствуем! Технологический суверенитет - основа будущего Хабаровского края и нашей страны. Мы открыты для сотрудничества и готовы оказать всю необходимую поддержку в создании новых мощностей и новых рабочих мест на территории региона", - заключил губернатор Хабаровского края.
SJ-100 - ближнемагистральный реактивный самолет нового поколения. Лайнер востребован на российском рынке благодаря гармоничному сочетанию дальности, вместимости и комфорта. Самолет разработан компанией "Гражданские самолеты Сухого", которая с 17 февраля 2020 года является филиалом ПАО "Яковлев" - "Региональные самолёты". Самолет по уровню предлагаемого пассажирам комфорта сопоставим с магистральными авиалайнерами - за счет удачной схемы расположения кресел и вместительных багажных полок. SJ-100 стал первым российским самолетом, который полностью спроектирован на основе цифровых технологий. Это первый 100-местный самолет, на котором установлена полноценная цифровая электродистанционная система управления (fly-by-wire). В настоящее время проект проходит программу импортозамещения и оснащения отечественными системами и агрегатами. Самолет в новом облике получил название SJ-100. Первый полет самолета состоялся в 2008 году.
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