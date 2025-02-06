Рейтинг@Mail.ru
При падении самолета в Подмосковье погибли два человека - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 06.02.2025 (обновлено: 17:41 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/samolet-1997784634.html
При падении самолета в Подмосковье погибли два человека
При падении самолета в Подмосковье погибли два человека - РИА Новости, 06.02.2025
При падении самолета в Подмосковье погибли два человека
В Раменском районе Московской области разбился легкомоторный самолет, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:59:00+03:00
2025-02-06T17:41:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997796019_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17f0ae0d1abfe4bf9b4f6876e1342ab3.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Раменском районе Московской области разбился легкомоторный самолет, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Крушение легкомоторного самолета произошло возле населенного пункта Еганово в Раменском районе", — сказал он. Жертвами крушения стали два человека. Их личности и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.В пресс-службе регионального главка уточнили, что на месте катастрофы работают 26 человек и восемь единиц техники местного пожарно-спасательного гарнизона.
https://ria.ru/20250205/aktau-1997491423.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Место крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
В Раменском районе Московской области разбился легкомоторный самолет, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2025-02-06T16:59
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997796019_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_87d6e2d3b86162baa257a37301402261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
При падении самолета в Подмосковье погибли два человека

При падении легкомоторного самолета в Раменском погибли два человека

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Раменском районе Московской области разбился легкомоторный самолет, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Крушение легкомоторного самолета произошло возле населенного пункта Еганово в Раменском районе", — сказал он.
Жертвами крушения стали два человека. Их личности и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.
В пресс-службе регионального главка уточнили, что на месте катастрофы работают 26 человек и восемь единиц техники местного пожарно-спасательного гарнизона.
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Кремле прокомментировали публикацию отчета по крушению самолета в Актау
5 февраля, 13:15
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала