https://ria.ru/20250206/samolet-1997784634.html
При падении самолета в Подмосковье погибли два человека
При падении самолета в Подмосковье погибли два человека - РИА Новости, 06.02.2025
При падении самолета в Подмосковье погибли два человека
В Раменском районе Московской области разбился легкомоторный самолет, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:59:00+03:00
2025-02-06T16:59:00+03:00
2025-02-06T17:41:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Раменском районе Московской области разбился легкомоторный самолет, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Крушение легкомоторного самолета произошло возле населенного пункта Еганово в Раменском районе", — сказал он. Жертвами крушения стали два человека. Их личности и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.В пресс-службе регионального главка уточнили, что на месте катастрофы работают 26 человек и восемь единиц техники местного пожарно-спасательного гарнизона.
https://ria.ru/20250205/aktau-1997491423.html
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Место крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
В Раменском районе Московской области разбился легкомоторный самолет, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2025-02-06T16:59
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
При падении самолета в Подмосковье погибли два человека
При падении легкомоторного самолета в Раменском погибли два человека