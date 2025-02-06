https://ria.ru/20250206/samolet-1997784634.html

При падении самолета в Подмосковье погибли два человека

При падении самолета в Подмосковье погибли два человека - РИА Новости, 06.02.2025

При падении самолета в Подмосковье погибли два человека

В Раменском районе Московской области разбился легкомоторный самолет, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:59:00+03:00

2025-02-06T16:59:00+03:00

2025-02-06T17:41:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Раменском районе Московской области разбился легкомоторный самолет, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Крушение легкомоторного самолета произошло возле населенного пункта Еганово в Раменском районе", — сказал он. Жертвами крушения стали два человека. Их личности и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.В пресс-службе регионального главка уточнили, что на месте катастрофы работают 26 человек и восемь единиц техники местного пожарно-спасательного гарнизона.

https://ria.ru/20250205/aktau-1997491423.html

московская область (подмосковье)

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место крушения легкомоторного самолета в Подмосковье В Раменском районе Московской области разбился легкомоторный самолет, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. 2025-02-06T16:59 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)