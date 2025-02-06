https://ria.ru/20250206/samara-1997749047.html

Жильцы дома, где мог быть убит экс-мэр Самары, попросили их не беспокоить

Жильцы дома, где мог быть убит экс-мэр Самары, попросили их не беспокоить - РИА Новости, 06.02.2025

Жильцы дома, где мог быть убит экс-мэр Самары, попросили их не беспокоить

Жильцы дома в Самаре, где, предположительно, могли быть убиты бывший мэр города Виктор Тархов и его жена, попросили прессу их не беспокоить, передает... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:08:00+03:00

2025-02-06T15:08:00+03:00

2025-02-06T15:08:00+03:00

происшествия

россия

самара

виктор тархов

александр бастрыкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_0:218:2500:1624_1920x0_80_0_0_6023d878dd2e6097a4fe5a74e3363c4b.jpg

САМАРА, 6 фев - РИА Новости. Жильцы дома в Самаре, где, предположительно, могли быть убиты бывший мэр города Виктор Тархов и его жена, попросили прессу их не беспокоить, передает корреспондент РИА Новости. В среду в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Тархов и его жена застрелены, их тела не найдены. "Уважаемые работники СМИ! Просим отнестись с пониманием и уважением к жителям нашего дома и не нарушать их покой", - говорится в объявлении на двери подъезда, где, предположительно, жил Тархов. Люди, заходящие в подъезд, отказываются от комментариев, объясняя, что узнали о случившемся из СМИ. У подъезда на Вилоновской улице дежурит сотрудник правоохранительных органов, который никого не пускает внутрь. В четверг в региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга - бывшего мэра города Самары. В ходе проверки выяснилось, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). По данным правоохранительных органов, на причастность к преступлению проверяется внучка экс-мэра, она арестована. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 годы.

https://ria.ru/20250206/kriminal-1997712531.html

https://ria.ru/20250206/ubiystvo-1997642041.html

россия

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, самара, виктор тархов, александр бастрыкин