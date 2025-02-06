https://ria.ru/20250206/samara-1997749047.html
Жильцы дома, где мог быть убит экс-мэр Самары, попросили их не беспокоить
Жильцы дома, где мог быть убит экс-мэр Самары, попросили их не беспокоить - РИА Новости, 06.02.2025
Жильцы дома, где мог быть убит экс-мэр Самары, попросили их не беспокоить
Жильцы дома в Самаре, где, предположительно, могли быть убиты бывший мэр города Виктор Тархов и его жена, попросили прессу их не беспокоить, передает... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:08:00+03:00
2025-02-06T15:08:00+03:00
2025-02-06T15:08:00+03:00
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САМАРА, 6 фев - РИА Новости. Жильцы дома в Самаре, где, предположительно, могли быть убиты бывший мэр города Виктор Тархов и его жена, попросили прессу их не беспокоить, передает корреспондент РИА Новости. В среду в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Тархов и его жена застрелены, их тела не найдены. "Уважаемые работники СМИ! Просим отнестись с пониманием и уважением к жителям нашего дома и не нарушать их покой", - говорится в объявлении на двери подъезда, где, предположительно, жил Тархов. Люди, заходящие в подъезд, отказываются от комментариев, объясняя, что узнали о случившемся из СМИ. У подъезда на Вилоновской улице дежурит сотрудник правоохранительных органов, который никого не пускает внутрь. В четверг в региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга - бывшего мэра города Самары. В ходе проверки выяснилось, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). По данным правоохранительных органов, на причастность к преступлению проверяется внучка экс-мэра, она арестована. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 годы.
https://ria.ru/20250206/kriminal-1997712531.html
https://ria.ru/20250206/ubiystvo-1997642041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, самара, виктор тархов, александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Самара, Виктор Тархов, Александр Бастрыкин
Жильцы дома, где мог быть убит экс-мэр Самары, попросили их не беспокоить
Жильцы дома, где мог быть убит экс-мэр Самары Тархов, попросили их не беспокоить
САМАРА, 6 фев - РИА Новости. Жильцы дома в Самаре, где, предположительно, могли быть убиты бывший мэр города Виктор Тархов и его жена, попросили прессу их не беспокоить, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Тархов
и его жена застрелены, их тела не найдены.
"Уважаемые работники СМИ! Просим отнестись с пониманием и уважением к жителям нашего дома и не нарушать их покой", - говорится в объявлении на двери подъезда, где, предположительно, жил Тархов.
Люди, заходящие в подъезд, отказываются от комментариев, объясняя, что узнали о случившемся из СМИ.
У подъезда на Вилоновской улице дежурит сотрудник правоохранительных органов, который никого не пускает внутрь.
В четверг в региональном СУСК России
сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга - бывшего мэра города Самары
. В ходе проверки выяснилось, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). По данным правоохранительных органов, на причастность к преступлению проверяется внучка экс-мэра, она арестована. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин
поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 годы.