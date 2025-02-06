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В доме, где мог быть убит экс-мэр Самары, проходят следственные действия - РИА Новости, 06.02.2025
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13:45 06.02.2025 (обновлено: 13:57 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/samara-1997725415.html
В доме, где мог быть убит экс-мэр Самары, проходят следственные действия
В доме, где мог быть убит экс-мэр Самары, проходят следственные действия - РИА Новости, 06.02.2025
В доме, где мог быть убит экс-мэр Самары, проходят следственные действия
Следственные действия проходят в доме в Самаре, где мог быть убит экс-мэр Виктор Тархов и его жена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:45:00+03:00
2025-02-06T13:57:00+03:00
происшествия
самара
россия
виктор тархов
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САМАРА, 6 фев - РИА Новости. Следственные действия проходят в доме в Самаре, где мог быть убит экс-мэр Виктор Тархов и его жена, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. По подозрению в причастности к преступлению арестована их внучка. У подъезда дома на Вилоновской, где, предположительно, был убит Тархов, дежурит сотрудник правоохранительных органов. Он уточнил, что в квартире проводятся следственные действия, до окончания которых прессе запрещено проходить внутрь. Также на двери подъезда размещено объявление, в котором жильцы просят СМИ их не беспокоить. В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра города Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
https://ria.ru/20250206/ubiystvo-1997642041.html
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происшествия, самара, россия, виктор тархов
Происшествия, Самара, Россия, Виктор Тархов
В доме, где мог быть убит экс-мэр Самары, проходят следственные действия

В доме, где мог быть убит экс-мэр Самары Тархов, проходят следственные действия

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкВиктор Тархов
Виктор Тархов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Виктор Тархов. Архивное фото
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САМАРА, 6 фев - РИА Новости. Следственные действия проходят в доме в Самаре, где мог быть убит экс-мэр Виктор Тархов и его жена, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. По подозрению в причастности к преступлению арестована их внучка.
У подъезда дома на Вилоновской, где, предположительно, был убит Тархов, дежурит сотрудник правоохранительных органов. Он уточнил, что в квартире проводятся следственные действия, до окончания которых прессе запрещено проходить внутрь.
Также на двери подъезда размещено объявление, в котором жильцы просят СМИ их не беспокоить.
В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра города Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Виктор Тархов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
СМИ рассказали подробности убийства экс-мэра Самары
Вчера, 06:00
 
ПроисшествияСамараРоссияВиктор Тархов
 
 
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