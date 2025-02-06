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Посол Южной Осетии счел признание Грузией ошибок Саакашвили недостаточным - РИА Новости, 06.02.2025
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21:16 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/saakashvili-1997841824.html
Посол Южной Осетии счел признание Грузией ошибок Саакашвили недостаточным
Посол Южной Осетии счел признание Грузией ошибок Саакашвили недостаточным - РИА Новости, 06.02.2025
Посол Южной Осетии счел признание Грузией ошибок Саакашвили недостаточным
Осуждение действий бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили напоминает признание "ошибок", а не покаяние за войну 2008 года, при этом экс-президента нужно... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T21:16:00+03:00
2025-02-06T21:16:00+03:00
в мире
южная осетия
грузия
абхазия
михаил саакашвили
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Осуждение действий бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили напоминает признание "ошибок", а не покаяние за войну 2008 года, при этом экс-президента нужно судить как военного преступника, считает посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев. Ранее в парламенте Грузии создали комиссию для изучения системных преступлений и оценки режима Саакашвили. Осенью 2024 года генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии. "Осуждение действий Саакашвили больше похоже на констатацию "ошибки", а не на покаяние", - сказал дипломат журналистам на полях выставки "Продэкспо". При этом он отметил, что речь идет не просто об "ошибке", а об обстреле мирного города, Цхинвала, гибели людей и разрушении инфраструктуры. "Саакашвили нужно судить как военного преступника. Но, помимо этого, грузинскому правительству нужно пересмотреть то, что происходило в 2008 году, проанализировать, почему это случилось, и, естественно, наладить отношения со своим соседом, которым являемся мы", - добавил посол. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20250127/gruziya-1995732376.html
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в мире, южная осетия, грузия, абхазия, михаил саакашвили
В мире, Южная Осетия, Грузия, Абхазия, Михаил Саакашвили
Посол Южной Осетии счел признание Грузией ошибок Саакашвили недостаточным

Посол Южной Осетии отказался считать признание ошибок Саакашвили покаянием

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Осуждение действий бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили напоминает признание "ошибок", а не покаяние за войну 2008 года, при этом экс-президента нужно судить как военного преступника, считает посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев.
Ранее в парламенте Грузии создали комиссию для изучения системных преступлений и оценки режима Саакашвили. Осенью 2024 года генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии.
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"Осуждение действий Саакашвили больше похоже на констатацию "ошибки", а не на покаяние", - сказал дипломат журналистам на полях выставки "Продэкспо".
При этом он отметил, что речь идет не просто об "ошибке", а об обстреле мирного города, Цхинвала, гибели людей и разрушении инфраструктуры.
"Саакашвили нужно судить как военного преступника. Но, помимо этого, грузинскому правительству нужно пересмотреть то, что происходило в 2008 году, проанализировать, почему это случилось, и, естественно, наладить отношения со своим соседом, которым являемся мы", - добавил посол.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
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В миреЮжная ОсетияГрузияАбхазияМихаил Саакашвили
 
 
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