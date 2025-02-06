https://ria.ru/20250206/rylsk-1997747968.html

В Курской области при обстреле ВСУ повредили газопровод

В Курской области при обстреле ВСУ повредили газопровод - РИА Новости, 06.02.2025

В Курской области при обстреле ВСУ повредили газопровод

Газопровод высокого давления поврежден после обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, подача газа в двух населенных пунктах приостановлена, РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:06:00+03:00

2025-02-06T15:06:00+03:00

2025-02-06T15:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

рыльский район

курская область

александр хинштейн

владимир путин

андрей белоусов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 6 фев – РИА Новости. Газопровод высокого давления поврежден после обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, подача газа в двух населенных пунктах приостановлена, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Очередной удар нацистов по мирной инфраструктуре. В результате обстрела поврежден газопровод высокого давления в Рыльском районе, из-за чего произошло возгорание. Сейчас газопровод перекрыт, временно приостановлена подача газа в два населенных пункта. На место оперативно прибыли пожарные службы, в данный момент горение ликвидировано, опасности возникновения огня нет", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что также поврежден электропровод высокого напряжения, вследствие чего временно приостановлена подача электричества в один из поселков. "На местах работают аварийные бригады, которые обещают оперативно устранить все повреждения в течение дня. По моему поручению на место выезжал глава Рыльского района Андрей Белоусов, он лично удостоверился в том, что пострадавших среди населения, слава Богу, нет", - добавил врио губернатора. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250206/kurskaya-1997721806.html

https://ria.ru/20250205/vsu-1997461917.html

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рыльский район

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россия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, владимир путин, андрей белоусов, вооруженные силы украины