https://ria.ru/20250206/rusprodsojuz-1997723429.html

В "Руспродсоюзе" назвали условие снижения цены на сливочное масло и яйца

В "Руспродсоюзе" назвали условие снижения цены на сливочное масло и яйца - РИА Новости, 06.02.2025

В "Руспродсоюзе" назвали условие снижения цены на сливочное масло и яйца

Цена на сливочное масло и яйца может снизиться, если не увеличится розничная наценка, заявил РИА Новости зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:38:00+03:00

2025-02-06T13:38:00+03:00

2025-02-06T14:01:00+03:00

экономика

россия

руспродсоюз

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Цена на сливочное масло и яйца может снизиться, если не увеличится розничная наценка, заявил РИА Новости зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов."Включение масла и яиц в список социально значимых товаров и запрет на взимание бонусов при их поставках в сети направлены на повышение прозрачности товаропроводящей цепи и сокращение "поборов" с производителей. <…> Цена для покупателя может снизиться только случае, если не увеличится розничная наценка", — заявил собеседник агентства. Леонов пояснил, что отпускная цена не всегда влияет на цену в магазине.Более того, чтобы выплатить пять процентов вознаграждения, производителю необходимо учитывать его в отпускной цене, а в таком случае сеть может потребовать уменьшить стоимость отгрузки товара поставщика.В "Союзмолоке" назвали решение правительства разумным в условиях роста себестоимости производства продуктов питания."Несмотря на то что напрямую на цену товара это не влияет, это может способствовать общему снижению нагрузки на поставщика", — заявил РИА Новости гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.Как сообщал накануне Росстат, с 28 января по 3 февраля куриные яйца подешевели на 0,5 процента, сливочное масло выросло в цене на 0,2 процента.

https://ria.ru/20250202/rossija-1996861100.html

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экономика, россия, руспродсоюз, федеральная служба государственной статистики (росстат)