В "Руспродсоюзе" назвали условие снижения цены на сливочное масло и яйца
"Руспродсоюз": цена на яйца снизится, если не увеличится розничная наценка
© Pixabay / Pixabay/ СongerdesignСливочное масло
© Pixabay / Pixabay/ Сongerdesign
Сливочное масло. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Цена на сливочное масло и яйца может снизиться, если не увеличится розничная наценка, заявил РИА Новости зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.
"Включение масла и яиц в список социально значимых товаров и запрет на взимание бонусов при их поставках в сети направлены на повышение прозрачности товаропроводящей цепи и сокращение "поборов" с производителей. <…> Цена для покупателя может снизиться только случае, если не увеличится розничная наценка", — заявил собеседник агентства.
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Правительство в феврале включило яйца и сливочное масло в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ретейлерам.
Леонов пояснил, что отпускная цена не всегда влияет на цену в магазине.
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Более того, чтобы выплатить пять процентов вознаграждения, производителю необходимо учитывать его в отпускной цене, а в таком случае сеть может потребовать уменьшить стоимость отгрузки товара поставщика.
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"Несмотря на то что напрямую на цену товара это не влияет, это может способствовать общему снижению нагрузки на поставщика", — заявил РИА Новости гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.
Как сообщал накануне Росстат, с 28 января по 3 февраля куриные яйца подешевели на 0,5 процента, сливочное масло выросло в цене на 0,2 процента.
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