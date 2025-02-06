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В Румынии призвали власти помогать своим фермерам, а не украинским - РИА Новости, 06.02.2025
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08:53 06.02.2025 (обновлено: 08:59 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/rumyniya-1997651296.html
В Румынии призвали власти помогать своим фермерам, а не украинским
В Румынии призвали власти помогать своим фермерам, а не украинским - РИА Новости, 06.02.2025
В Румынии призвали власти помогать своим фермерам, а не украинским
Возможный кандидат в президенты Румынии, председатель оппозиционный политсилы S.O.S Romania Диана Шошоакэ заявила в интервью РИА Новости, что ее страна должна... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T08:53:00+03:00
2025-02-06T08:59:00+03:00
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КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Возможный кандидат в президенты Румынии, председатель оппозиционный политсилы S.O.S Romania Диана Шошоакэ заявила в интервью РИА Новости, что ее страна должна сосредоточиться на восстановлении собственной промышленности и сельского хозяйства, а не поддерживать экономику Украины. Политик, которая также является депутатом Европарламента и сенатором парламента Румынии, отметила, что Бухарест должен выступать за нейтралитет, чтобы укрепить экономику страны и восстановить отношения с соседями. "Мы должны сконцентрироваться на развитии собственного производства, укреплении сельского хозяйства и защите наших граждан. Румыния должна восстанавливать свою промышленность и сельское хозяйство, помогать своим фермерам, а не сельскому хозяйству Украины. Румыния должна помогать своим собственным гражданам, которые нуждаются в поддержке государства, вместо того чтобы бесконечно направлять пожертвования Украине", — сказала она РИА Новости. Шошоакэ известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы. Осенью прошлого года политик баллотировался на пост президента страны, однако Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию Шошоакэ. В Румынии президентские выборы прошли в ноябре, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.
https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html
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в мире, румыния, украина, киев, кэлин джеорджеску, нато
В мире, Румыния, Украина, Киев, Кэлин Джеорджеску, НАТО
В Румынии призвали власти помогать своим фермерам, а не украинским

Оппозиционер Шошоакэ призвала развивать экономику Румынии вместо помощи Украине

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Возможный кандидат в президенты Румынии, председатель оппозиционный политсилы S.O.S Romania Диана Шошоакэ заявила в интервью РИА Новости, что ее страна должна сосредоточиться на восстановлении собственной промышленности и сельского хозяйства, а не поддерживать экономику Украины.
Политик, которая также является депутатом Европарламента и сенатором парламента Румынии, отметила, что Бухарест должен выступать за нейтралитет, чтобы укрепить экономику страны и восстановить отношения с соседями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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"Мы должны сконцентрироваться на развитии собственного производства, укреплении сельского хозяйства и защите наших граждан. Румыния должна восстанавливать свою промышленность и сельское хозяйство, помогать своим фермерам, а не сельскому хозяйству Украины. Румыния должна помогать своим собственным гражданам, которые нуждаются в поддержке государства, вместо того чтобы бесконечно направлять пожертвования Украине", — сказала она РИА Новости.
Шошоакэ известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы. Осенью прошлого года политик баллотировался на пост президента страны, однако Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию Шошоакэ.
В Румынии президентские выборы прошли в ноябре, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Для мира на Украине нужно признание исторических реалий, заявила Шошоакэ
5 февраля, 07:20
 
В миреРумынияУкраинаКиевКэлин ДжеорджескуНАТО
 
 
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