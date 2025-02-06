В Румынии призвали власти помогать своим фермерам, а не украинским
Оппозиционер Шошоакэ призвала развивать экономику Румынии вместо помощи Украине
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Возможный кандидат в президенты Румынии, председатель оппозиционный политсилы S.O.S Romania Диана Шошоакэ заявила в интервью РИА Новости, что ее страна должна сосредоточиться на восстановлении собственной промышленности и сельского хозяйства, а не поддерживать экономику Украины.
Политик, которая также является депутатом Европарламента и сенатором парламента Румынии, отметила, что Бухарест должен выступать за нейтралитет, чтобы укрепить экономику страны и восстановить отношения с соседями.
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"Мы должны сконцентрироваться на развитии собственного производства, укреплении сельского хозяйства и защите наших граждан. Румыния должна восстанавливать свою промышленность и сельское хозяйство, помогать своим фермерам, а не сельскому хозяйству Украины. Румыния должна помогать своим собственным гражданам, которые нуждаются в поддержке государства, вместо того чтобы бесконечно направлять пожертвования Украине", — сказала она РИА Новости.
Шошоакэ известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы. Осенью прошлого года политик баллотировался на пост президента страны, однако Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию Шошоакэ.
В Румынии президентские выборы прошли в ноябре, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.