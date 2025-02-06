https://ria.ru/20250206/rumyniya-1997642376.html

Возможный кандидат в лидеры Румынии призвала отказаться от поддержки Киева

Возможный кандидат в лидеры Румынии призвала отказаться от поддержки Киева - РИА Новости, 06.02.2025

Возможный кандидат в лидеры Румынии призвала отказаться от поддержки Киева

Возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ в интервью РИА Новости выступила за отказ ЕС от упрямой поддержки Украины. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T06:04:00+03:00

2025-02-06T06:04:00+03:00

2025-02-06T06:19:00+03:00

румыния

киев

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европарламент

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КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ в интервью РИА Новости выступила за отказ ЕС от упрямой поддержки Украины.Шошоакэ также раскритиковала "упрямую поддержку" Украины со стороны ЕС, назвав ее нелогичной.

https://ria.ru/20250206/kiev-1997631331.html

румыния

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

румыния, киев, украина, евросоюз, в мире, европарламент