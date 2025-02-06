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Возможный кандидат в лидеры Румынии призвала отказаться от поддержки Киева - РИА Новости, 06.02.2025
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06:04 06.02.2025 (обновлено: 06:19 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/rumyniya-1997642376.html
Возможный кандидат в лидеры Румынии призвала отказаться от поддержки Киева
Возможный кандидат в лидеры Румынии призвала отказаться от поддержки Киева - РИА Новости, 06.02.2025
Возможный кандидат в лидеры Румынии призвала отказаться от поддержки Киева
Возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ в интервью РИА Новости выступила за отказ ЕС от упрямой поддержки Украины. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T06:04:00+03:00
2025-02-06T06:19:00+03:00
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евросоюз
в мире
европарламент
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КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ в интервью РИА Новости выступила за отказ ЕС от упрямой поддержки Украины.Шошоакэ также раскритиковала "упрямую поддержку" Украины со стороны ЕС, назвав ее нелогичной.
https://ria.ru/20250206/kiev-1997631331.html
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румыния, киев, украина, евросоюз, в мире, европарламент
Румыния, Киев, Украина, Евросоюз, В мире, Европарламент
Возможный кандидат в лидеры Румынии призвала отказаться от поддержки Киева

Возможный кандидат в лидеры Румынии Шошоакэ призвала не поддерживать Киев

© AP Photo / Vadim GhirdaЗдание румынского парламента в Бухаресте
Здание румынского парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Здание румынского парламента в Бухаресте. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ в интервью РИА Новости выступила за отказ ЕС от упрямой поддержки Украины.
Шошоакэ также раскритиковала "упрямую поддержку" Украины со стороны ЕС, назвав ее нелогичной.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Киев не вправе вести переговоры с Москвой, заявили в Румынии
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