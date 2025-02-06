https://ria.ru/20250206/rumyniya-1997642376.html
Возможный кандидат в лидеры Румынии призвала отказаться от поддержки Киева
Возможный кандидат в лидеры Румынии призвала отказаться от поддержки Киева - РИА Новости, 06.02.2025
Возможный кандидат в лидеры Румынии призвала отказаться от поддержки Киева
Возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ в интервью РИА Новости выступила за отказ ЕС от упрямой поддержки Украины. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T06:04:00+03:00
2025-02-06T06:04:00+03:00
2025-02-06T06:19:00+03:00
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КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ в интервью РИА Новости выступила за отказ ЕС от упрямой поддержки Украины.Шошоакэ также раскритиковала "упрямую поддержку" Украины со стороны ЕС, назвав ее нелогичной.
https://ria.ru/20250206/kiev-1997631331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния, киев, украина, евросоюз, в мире, европарламент
Румыния, Киев, Украина, Евросоюз, В мире, Европарламент
Возможный кандидат в лидеры Румынии призвала отказаться от поддержки Киева
Возможный кандидат в лидеры Румынии Шошоакэ призвала не поддерживать Киев